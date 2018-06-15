Deutsche Bank продаст часть своих проблемных кредитов на $1 млрд

Deutsche Bank продаст часть своих проблемных кредитов (NPL, кредиты, просроченные более чем на 90 дней), выданных банку судоходным компаниям, сообщает КоммерсантЪ.

По словам источников Reuters, покупателями выступят инвесткомпании Oak Hill Advisors и Varde. Общая стоимость кредитов оценивается в $1 млрд. В Deutsche Bank и Oak Hill отказались прокомментировать информацию.

Немецкий банк заканчивал с убытками три последних года. По итогам 2017-го чистый убыток Deutsche Bank составил €512 млн. В настоящее время банк постепенно выходит с американского рынка акций, сокращает свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.

Новый гендиректор банка Кристиан Севинг, назначенный главой компании 9 апреля, намерен сосредоточиться на европейском рынке. В начале июня стало известно, что Deutsche Bank рассматривает возможность слияния с Commerzbank.

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