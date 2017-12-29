Дистанционное обслуживание в ЖССБК: какие возможности есть у вкладчиков

ЖССБК предлагает своим клиентам спектр возможностей дистанционного обслуживания.

«Клиенты должны получать максимум услуг при минимальных затратах времени» – эту фразу председателя правления Ляззат Ибрагимовой вполне можно считать девизом Жилстройсбербанка.

Сегодня ЖССБК предлагает своим клиентам спектр возможностей дистанционного обслуживания – сотрудничает с рядом банков и Казпочтой, платежными сервисами, мобильным оператором. Развивается интернет-банкинг «ЖССБ 24», в этом году запустили такие сервисы и услуги, как видеобанкинг, QR-коды, SMS-банкинг.

«Наша главная цель – чтобы клиент, не выходя из дома, не вставая из-за рабочего стола, мог пополнять свой счет в нашем банке и постоянно копить», – подчеркнула Ляззат Ибрагимова.

Как пополнить счет, не приходя в отделение банка, узнать все о своем депозите или кредите, получить консультацию по видео? Мы расскажем все о том, какие возможности дистанционного обслуживания и технологии для экономии времени ЖССБК предоставляет своим клиентам.

Банк автоматизирует процессы – клиенты довольны

Автоматизация бизнес-процессов за счет внедрения новых программных IT-продуктов – этот процесс происходит в ЖССБК непрерывно и дает результаты, ощутимые для вкладчиков. Так, например, банку удалось значительно сократить время обслуживания клиентов: договоры о жилищных строительных сбережениях теперь заключаются в 5 раз быстрее (ранее на это требовалось 30 минут, сейчас – 7 минут). Кредитную заявку теперь рассматривают всего за 1,5 дня – в 4,5 раза быстрее, чем раньше.

Альтернативные каналы приема платежей

Сегодня открыть счет в Жилстройсбербанке можно тремя способами. Во-первых,в отделении самого банка, во-вторых, в любом отделении Казпочты (по всей республике их более 800, и процесс заключения договора о жилстройсбережениях там автоматизирован). В-третьих, можно обратиться к мобильномуагенту ЖССБК – внештатному сотруднику, который приедет к клиенту домой или в офис для заключения договора; таких консультантов у банка сейчасоколо 1000.

Для приема платежей по депозиту и кредиту ЖССБК предлагает, помимо собственных каналов (терминалы и кассы), более 20 альтернативных каналов. Через них проходит около 30% транзакций. В 2016 году, например, была проведена 621 тыяча онлайн-платежей, по итогам 2017 года –1 248 288 платежей.

Платежи принимает Казпочта. Также ЖССБК сотрудничает с крупнейшими БВУ Казахстана – KaspiBank, Народный банк Казахстана, Банк ЦентрКредит, Казкоммерцбанк, Сбербанк – принимает к оплате их карточки, причем для клиентов ЖССБК комиссия за транзакции приравнена к нулю. ЖССБК планирует расширять сотрудничество с банками в части использования их инфраструктуры – отделений, терминалов. Таким образом, у клиентов Жилстройсбербанкас каждым днем все больше возможностей обслуживания и экономии времени.

Партнерами банка по приему платежей также являются платежные сервисы QIWI и PayPoint, электронное правительство eGov и мобильный оператор Beeline

В большинстве случаев комиссия ноль тенге. Кроме следующих каналов:

- Beeline – 1,5% от суммы платежа при оплате с баланса телефона, Банк ЦентрКредит – 0,3% от суммы платежа при оплате через кассу, Народный банк Казахстана – 1,0% от суммы платежа в интернет-банкинге, кассе, банкомате.

В 2018 году банк планирует и дальше развивать собственную терминальную сеть, внедряя новые терминалы с пачкаприемниками и безналичные каналы приема платежей. Также – сотрудничать с KCell в плане предоставления возможностей внесения платежей с помощью баланса.

QR-код: платеж за 2-3 минуты

С мая 2017 года для клиентов ЖССБК доступен еще один способ оплаты – с помощью QR-кода.

Двухмерный штрих-код печатается на депозитном сертификате банка, в нем зашифрованы реквизиты клиента. С помощью специального приложения клиент сканирует QR-код и получает ссылку на оплату. Таким образом, у вкладчика отпадает необходимость регистрироваться, вводить альтернативный код, заполнять данные при безналичной оплате – то есть процесс оплаты упрощается. Поскольку мобильный телефон (с камерой и подключением к интернету) у клиента под рукой, использование QR-кода сокращает время клиента на поиск способа безналичной оплаты.

Платеж будет осуществлен через Kaspi.kz и E-pay (платежный шлюз Казкоммерцбанка), комиссия для клиента ЖССБК составит 0 тенге. В течение 2-3 минут деньги зачисляются на депозит. Скачанной ссылкой могут также воспользоваться родственники вкладчика - также для пополнения депозита.

ЖССБК планирует расширить возможности использования QR-кода: с его помощью также можно будет погашать займы.

SMS-банкинг: когда не хватает минимальной суммы

В ноябре этого года Жилстройсбербанк предложил своим клиентам еще один новый сервис – SMS-банкинг. С помощью SMS-сообщения можно вносить суммы на свой депозит и погашать кредит. Новая услуга будет полезна, прежде всего, тем, кому не хватает минимальной суммы для полного погашения кредита или пополнения депозита.

Мобильный оператор, который сотрудничает с ЖССБК в предоставлении услуги, – Beeline: абоненты, за исключением владельцев корпоративных номеров, могут использовать для оплаты свой баланс. Банк планирует сотрудничать по SMS-банкингу и с другими операторами сотовой связи.

Интернет-банкинг «ЖССБ24»: все услуги

В прошлом году банк начал развивать интернет-банкинг «ЖССБ 24». С его помощью можно пополнять счет в ЖССБК, в системе уже зарегистрировано 300 тысяч пользователей, причем часть из них - это вкладчики, которые участвуют в государственных жилищных программах.

Если вкладчик использует этот канал для пополнения вклада, то ему не нужно будет платить комиссию: ЖССБК взял расходы по транзакциям, совершенным в интернет-банкинге, на себя. Таким образом, на счет вкладчика поступит ровно та сумма, которую он перечислил.

Помимо пополнения вклада, интернет-банкинг позволяет вкладчику в онлайн-режиме отслеживать накопления, начисленное вознаграждение, следить за оценочным показателем, пополнять депозит, бронировать очередь в отделениях банка, подавать заявки на участие в пулах. Также можно погашать кредит картой любого банка – партнера ЖССБК (они перечислены выше).

Интернет-банкинг доступен на трех платформах: веб-версия через любой браузер на компьютере и мобильное приложение, доступное на платформах iOS и Android.

В ближайшее время планируется расширить функционал интернет-банкинга: клиенты банка смогут открывать второй и последующий вклады, изменять условия, проводить уступку депозита или объединять несколько вкладов в режиме онлайн.

Видеобанкинг: консультация без ожидания

В этом году Жилстройсбербанк запустил принципиально новый сервис – видеобанкинг. Клиент с его помощью может связаться с менеджером банка по видеосвязи и удаленно получить консультацию. Банк будет внедрять видеобанкинг двух типов: один - в отделениях самого банка, второй – на своем сайте.

Первый тип видеобанкинга предполагает, что клиент приходит в отделение банка и, чтобы не ждать своей очереди к менеджеру, проходит в специальную зону обслуживания, где может связаться с оператором и задать ему все свои вопросы. При этом дистанционно задействуются работники в отделениях с наименьшей загруженностью, благодаря чему очередь распределяется на всех специалистов. Это позволяет банку оптимизировать рабочий процесс, эффективно использовать трудовые ресурсы, поскольку менеджеры подключаются к обслуживанию по мере необходимости и именно в тех отделениях, где в текущий момент времени возникла наибольшая загруженность. Кроме того, видеобанкинг дает возможность создания единой схемы консультаций и развития дополнительных услуг. В то же время обслуживание становится еще более удобным для клиентов, поскольку отпадает необходимость ожидания консультации и таким образом экономится время клиента.

«Мы хотим, чтобы каждый обратившийся к нам человек получил максимум информации в комфортных условиях», – отметила председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова во время презентации нового сервиса на выставке ЭКСПО-2017 в павильоне «Цифровой Казахстан».

С мая по сентябрь проходило тестирование сервиса в алматинском и уральском филиалах банка. За это время более 1000 клиентов получили консультацию по продуктам и услугам. В основном они интересовались условиями кредитования и государственными жилищными программами.

Услуги, которые в будущем можно будет получить с помощью видеобанкинга: консультация по депозиту и кредиту; открытие нового договора; выписка по счету; постдепозитные операции; получение справок.

Второй тип видеобанкинга ЖССБК будет внедрять на сайте и в мобильном приложении. Клиент сможет осуществить видеозвонок и получить консультацию. Это также актуально в тех случаях, если у клиента возникнут вопросы по использованию сайта банка или портала недвижимости Baspana.kz. Клиент делает видеозвонок менеджеру, менеджер с разрешения клиента управляет его компьютером без права нажатия кнопок. Клиент видит, как двигается на экране курсор, повторяет действия на своем компьютере и таким образом делает то, что ему нужно.

Baspana.kz: застройщики предлагают, вкладчики выбирают

В конце сентября ЖССБК презентовал новый портал недвижимости – Baspana.kz.

«Пользователи смогут «бронировать» квартиры по госпрограмме, но в перспективе этот сервис будет отображать спрос и предложение со всего рынка», – так инициатива была представлена рынку.

В развитии портала его инициаторы видят три этапа. На первом этапе площадка объединит вкладчиков ЖССБК, строительные компании и государственные органы. Портал – это единая электронная платформа для реализации жилья вкладчикам ЖССБК: они могут выбрать строительный объект, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать понравившуюся квартиру. Подобрать квартиру можно в зависимости от региона, стоимости, количества комнат.

В настоящее время на портале представлены все объекты, построенные или строящиеся акиматами и компанией «Байтерекдевелопмент» в рамках государственной программы «Нурлы жер» – более 200 объектов. В дальнейшем портал будет дорабатываться и усовершенствоваться.

«Портал облегчает жизнь вкладчика, позволяет ему пройти все этапы, не приходя в филиал. Через портал идет расчет баллов, оценка платежеспособности. Вкладчик заполняет таблицу предпочтений, проходит процедуру распределения квартир. В итоге он получает номер квартиры в том объекте, в котором хочет приобрести квартиру. Остается только прийти в банк для подписания договора купли-продажи и договора банковского займа.