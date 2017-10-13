Дневная сессия: цена за доллар не изменилась

Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 13 октября закрылись на уровне 334,25.
По сравнению с итогами утренней сессии 13 октября (334,22) национальная валюта ослабла на 0,03 тенге. Объем торгов – $132,5 млн, число сделок – 563.
Средневзвешенный курс тенге составил 334,20.
Торги парой тенге/евро по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 13 октября закрылись на уровне 396,25. Торги парой тенге/рубль по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 13 октября закрылись на уровне 5,8014.