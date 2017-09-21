Дневная сессия: доллар снова преодолел отметку в 340 тенге

Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 21 сентября закрылись на уровне 340,60.
По сравнению с итогами утренней сессии 21 сентября (339,89) национальная валюта ослабла на 0,71 тенге. Объем торгов – $77,2 млн, число сделок – 190.
Средневзвешенный курс тенге составил 340,08.
Торги парой тенге/евро по итогам дневной сессии закрылись на уровне 403,80. Средневзвешенный курс составил 403,80.
Торги парой тенге/рубль по итогам дневной сессии закрылись на уровне 5,8670. Средневзвешенный курс составил 5,8464.