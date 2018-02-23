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До 100 млрд тенге выделят в Казахстане на сельское водоснабжение

23.02.2018 14:15   1227   0

Планируется увеличить финансирование на сельское водоснабжение до 100 млрд тенге ежегодно со всех источников. Это позволит увеличить темп развития сектора и обеспечить большее количество населения питьевой водой. Об этом рассказал заместитель главы Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК Бейбут Шаханов.

Одной из приоритетных задач Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Согласно озвученным Бейбутом Шахановым данным, в 2017 году из республиканского бюджета выделено 55,8 млрд тенге на реализацию 164 проектов (села — 134 проекта на 35,1 млрд тенге, города — 30 проектов на 20,7 млрд тенге). Благодаря этому всего построено и реконструировано порядка 2700 км сетей, дополнительно обеспечено централизованным водоснабжением более 184 тысяч человек. При этом доступ к централизованному водоснабжению составил в городах 93,8%, в селах 57,4%.

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На 2018 год в бюджете предусмотрено 67,9 млрд тенге на реализацию 193 проектов (села — 153 проекта на 45,2 млрд тенге, города — 40 проектов на 22,7 млрд тенге), что на 17,6% больше по сравнению с 2017 годом. Планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59% и в городах до 94%.

С 1 марта банки перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге от 2006 года

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    2

  • 2. Да, но ненадолго
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  • 3. Нет, ничего не изменится
    5

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
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Цифра дня
12,5 млрд
долларов США
составляет бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане
Цитата дня
И вот сижу я. Человек, который вообще не имеет к этому никакого отношения, нет разговоров, нет фактов передачи взяток, придумываются какие-то эпизоды. Обвинение просит мне 12 лет лишения свободы, а людям, которые брали взятки - 2-3 года. Я не считаю, что обвинение руководствуется здесь законом и справедливостью
Куандык Бишимбаев
Бывший министр национальной экономики РК
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