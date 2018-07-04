Дочка Сбербанка займется кибербезопасностью Казахстана

Дочерняя компания российского «Сбербанка» - «Бизон», занимающаяся кибербезопасностью, откроет в сентябре офис в Международном финансовом центре «Астана», сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Наша дочерняя компания "Бизон", которая занимается кибербезопасностью, активно работает на казахстанском рынке, сотрудничает с продвинутой казахстанской компанией «Казахтелеком», приняла решение на совете директоров: изучить все предпосылки, все принятые документы, все условия и в сентябре открыть свой офис в МФЦА.

И сейчас они уже занимаются организацией физического размещения здесь», - сказал он на форуме Astana Finance Days 4 июля.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН