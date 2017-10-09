Доходность инвестиций для страховщиков стоит на втором месте

Инструменты для инвестиций страховых компаний не могут одновременно отвечать всем требованиям. Страховщики рассказали о принципах выбора объектов инвестиций, а также основных финансовых инструментах для вложений.

Международная практика показывает, что страховые компании в развитых странах выступают основным институциональным инвестором на рынке ценных бумаг, говорит исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов. По словам спикера, средства страховщиков могут быть инвестированы в любой объект: недвижимость, ценные бумаги, антиквариат, приобретение искусства. В частности, объектами инвестирования могут служить строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, здания и сооружения и т.д.

Он рассказал, что инвестиционный потенциал распределяется под влиянием следующих факторов: структуры страхового портфеля; суммы страховых премий; убыточности или прибыльности предлагаемых страховых операций; а также объема собственных средств.

Важный аспект – ликвидность финансовых инструментов, поскольку страховой организации в любой момент времени могут понадобиться средства для выплат по страховым случаям. Однако существование финансовых инструментов, максимально отвечающих одновременно всем необходимым условиям (сочетание высокого дохода и низкого инвестиционного риска, а также соответствие законодательству), по мнению спикера, невозможно. Он привел пример с ценными бумагами с фиксированной доходностью, которые ликвидны и надежны, но наравне с этим низкодоходны.

Нургуль Ертаева исключена из совета директоров Bank RBK

«Наиболее ликвидными и надежными традиционно считаются государственные ценные бумаги, инструменты международных финансовых организаций, инструменты эмитентов с высокими рейтинговыми оценками. Среди ликвидных инструментов можно также выделить банковские вклады с возможностью изъятия средств, однако процентные ставки по таким вкладам, как правило, ниже», - рассказала директор департамента экономического развития страховой компании «Коммеск-Өмір» Елена Афонина.

«Некоторые экономисты и управляющие активами полагают, что наибольший доход могут принести вложения в акции, так как они считают, что рынок акций в ближайшие годы будет расти, часть экспертов вкладывают в смежные области, такие как автосервис, медицинские центры и другие, которые служат обеспечению основной, то есть профильной, страховой деятельности, но от этого не становятся менее значимыми для общества и экономики», - отметил г-н Иминов.

Виды вложений меняются в зависимости от конъюнктуры финрынка. Неизменным остается принцип выбора объекта инвестирования. «Так как приоритетная задача страховщика - сберечь средства, доверенные им страхователем. Эти средства и собственный капитал размещаются, в первую очередь, с учетом фактора надежности, диверсификации и ликвидности и только во вторую очередь – доходности», - подчеркнул г-н Иминов.

Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне – 10,25%

Г-жа Афонина также отметила, что в страховых компаниях, работающих по общим классам страхования важен постоянный поток инвестиционных средств. «В виду того, что обязательства компаний общего страхования ограничены в основном полисным годом, то требования к инвестиционному портфелю определяются краткосрочной ликвидностью и постоянным потоком денежных средств, особенно важно это условие при отрицательном денежном потоке по страхованию, в этом случае денежный поток по инвестиционной деятельности покрывает выплаты по страхованию. В случае положительного денежного потока по страхованию, все излишки направляются на инвестиции»,- разъяснил специалист.

Ранее в компании сообщали, что по состоянию на 01.08.2017 года доля инвестиционного портфеля страховых компаний (депозиты, ценные бумаги) в общем объеме активов составила 71%. Инвестиционная прибыль сложилась на уровне 30 млрд тенге за 7 месяцев 2017 года, что составляет 16% в сумме всех доходов страховых компаний. Основная часть инвестдохода компаний сформирована вознаграждениями по депозитам и ценным бумагам.