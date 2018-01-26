Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2017 год составила 7,92%

Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 2017 год составила 7,92%. Размер чистого инвестиционного дохода за 2017 год составил 550,6 млрд тенге.

В структуре инвестпортфеля ЕНПФ самую большую долю занимают государственные ценные бумаги (ГЦБ) Республики Казахстан - 46,14%, доля облигаций казахстанских банков второго уровня - 16,03%, ГЦБ иностранных государств – 12,2%.

72,28% финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов ЕНПФ, номинированы в тенге, 27,14% - в долларах США и 0,47% - в российских рублях.

Как сообщалось, на 1 января 2018 года пенсионные активы ЕНПФ составили 7, 775 трлн тенге, что на 1, 095 трлн тенге (на 16,4%) больше, чем на начало 2017 года.

ЕНПФ начал работу в Казахстане 22 августа 2013 года. Фонд создан на базе ГНПФ. Учредителем и акционером ЕНПФ выступает правительство республики (в лице комитета госимущества и приватизации Минфина), управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.