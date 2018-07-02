Доходы банковского сектора по итогам 5 месяцев 2018 года составили 13 трлн тенге

Доходы банковского сектора по итогам 5 прошедших месяцев 2018 года составили 13 трлн тг, что на 5,4% (673 млрд тг) больше, чем годом ранее - 12,4 трлн тг.

Основным источником прибыли для БВУ являются доходы, не связанные с получением вознаграждения - 12,1 трлн тг. Доходы, связанные с получением вознаграждения составляют всего 894,3 млрд тг.

Увеличение доходности банков не связано с оптимизацией расходов, так как они выросли вслед за доходами на 4,3% с 12,2 до 12,7 трлн тг. Самый доходный год за аналогичный период - 2016, в котором банки заработали 24,5 трлн тг за 5 месяцев.

Чистая прибыль БВУ после признания всех расходов и подоходного налога за январь-май 2018 года составила 328,1 млрд тг - это на 81,9% больше, чем годом ранее (было 180,3 млрд тг).

Лидером по данному показателю является Народный банк - 106,3 млрд тг (годом ранее - 65,6 млрд тг). На втором месте Qazkom - 55,8 млрд тг (годом ранее - 44,8 млрд тг). Замыкает ТОП-3 наиболее прибыльных банков Kaspi Bank, который зафиксировал прибыль за первые 5 месяцев текущего года в размере 42,2 млрд тг (годом ранее - 11,8 млрд тг). Чистая прибыль трех перечисленных банков составляет 62,3% (204,3 млрд тг) от всей прибыли банковского сектора.

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За последние 5 лет (период январь-май) прибыль банковского сектора выросла в 2,4 раза, с 97,3 до 328,1 млрд тг. На текущий момент самыми прибыльными по отношению к аналогичным периодам прошлых лет стали показатели текущего года.

Среднегодовой рост прибыли, несмотря на ярко выраженный восходящий тренд, достаточно волатилен и равен 60,4%.