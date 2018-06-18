Долг квазигоссектора Казахстана планируется снизить до конца 2018 года

Долг квазигосударственного сектора Казахстана планируется снизить к концу 2018 года с 27% до 25,1%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает Интерфакс - Казахстан.

"Государственный долг у нас на очень сбалансированном уровне – 25%, это низкий показатель, и вполне вписывается во все фискальные правила. Что касается долга квазигосударственного сектора, он достаточно высок. 27% от ВВП составляет долг квазигосударственного сектора. Вместе с тем, до конца 2018 года мы планируем падение его до 25,1% ", - сказал Т.Сулейменов в ходе отчетной встречи перед населением в понедельник в Астане.

Кроме того, по словам министра, было утверждено постановление о согласовании объемов внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора.

"Теперь, чтобы "Самрук", "КазАгро", "Байтерек" выйти на внешний рынок, они должны у нас согласовать объем. То есть, они должны показать для чего это нужно, почему нельзя обойтись без внешнего заимствования, на какие цели. Это делается на межведомственной комиссии", - отметил министр.

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"У министерства финансов появилась прямая функция по мониторингу и контролю. Они обязаны отчитываться о том, сколько привлечено средств. Поэтому у государства есть полная картина, как движется динамика уменьшения/увеличения, на том ли уровне внешнего долга", - отметил министр.

Ранее со ссылкой на Счетный комитет Казахстана сообщалось, что суммарно долг правительства и внешний долг субъектов квазигосударственного сектора в 2017 году составил 96,2% валютных активов Национального фонда. На 1 января 2018 года валовый внешний долг страны достиг $167,5 млрд.