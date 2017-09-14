Досужими вымыслами назвал президент Н. Назарбаев все разговоры о девальвации

Досужими вымыслами назвал президент Назарбаев все разговоры о девальвации.

«Это досужие домыслы. Никаких предпосылок по крайней мере сейчас для этого нет», - заявил глава Казахстана, выступая в четверг на пресс-конференции в Астане.

«Свободно плавающий курс тенге - правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги (на поддержание). Во всем мире так», - добавил президент.

Н. Назарбаев напомнил, что в 2008 году цены на нефть марки Brent взлетели до рекордного уровня, превысив 135 долларов за баррель, а затем в 2009 году упала до 40 долларов за баррель. По словам президента, колебания цен на нефть и ослабление российского рубля оказывают серьезное влияние на казахстанский тенге. Однако, как подчеркнул еще раз глава государства: «сегодня для девальвации таких предпосылок нет».

Также, по словам Н.Назарбаева, в настоящее время идет оздоровление банковского сектора.

«Большая проблема была с Казкоммерцбанком, который в конце прошлого года фактически оказался банкротом. И 4,5 трлн обязательств перед депозитариями физических лиц, государством, юридическими лицами, оказались вот в такой «дыре». И никакие кризисные фонды не могли покрыть. Попросили 400 млрд, оказалось надо 600 млрд. Что надо было делать в таком случае? Никакие кризисные фонды не могли покрыть возникшие долги», - сказал президент.

Дневная сессия: тенге вновь слабеет

По его словам, перед НБ и правительством было три возможных решения возникшей ситуации: «Первый: обанкротить банк. Но если обанкротить, то все, кто там держит деньги, потеряли бы все. Второе – национализировать банк. Третий - привлечь более сильного инвестора. Таким сильным инвестором оказался Халык банк, который капитализировал ККБ на 185 млрд тенге из своих средств. Ни один другой банк такое себе позволить не может. Это вся капитализация самых крупных банков. И государство выделило 2,4 млрд на то, чтобы все плохие активы, которые остались еще от безобразия и воровства в БТА-банке, взять на себя. Так что, мы можем считать, что мы стабилизировали финансовый рынок, банки должны работать и начинать кредитовать нашу экономику».