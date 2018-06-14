Досым Кадырбаев назначен членом совета директоров ЖССБ

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» сообщило об изменении в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров принял решение от 5 июня 2018 года назначить Досыма Кадырбаева членом совета директоров - независимым директором ЖССБ.

В состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Айдар Арифханов, Ляззат Ибрагимова, Есжан Биртанов, Мирас Ибрашев, Александр Барунин, Досым Кадырбаев.

Досым Кадырбаев родился 10 ноября 1963 года. Окончил Ленинградский Государственный университет по специальности «Высшая математика». Является магистром делового администрирования (MBA) программа Коперник, Франция.

В разные годы работал директором представительства в Казахстане компании «Credit Commercial de France», первым заместителем председателя правления АО «АТФ Банк», управляющим директором по корпоративному развитию АО «КазПетроМаш», независимым директором дочерней организации АО «Банк ВТБ» (Казахстан).