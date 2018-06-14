Валюта нал
USD 334.84 336.00
RUB 5.34 5.38
EUR 394.05 395.71
Валюта бирж
USD/KZT
335.99
-0.001%
EUR/KZT
397.24
-0.007%
RUB/KZT
5.4
-0.011%
EUR/USD
397.24
-0.007%
EUR/CHF
397.24
-0.007%
EUR/JPY
397.24
-0.007%
GBP/USD
451.3
-0.008%
USD/CHF
335.99
-0.001%
USD/JPY
335.99
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
335.99 397.24 5.4
-0.001% -0.007% -0.011%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Досым Кадырбаев назначен членом совета директоров ЖССБ

14.06.2018 15:18   807   0

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» сообщило об изменении в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров принял решение от 5 июня 2018 года назначить Досыма Кадырбаева членом совета директоров - независимым директором ЖССБ.

В состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Айдар Арифханов, Ляззат Ибрагимова, Есжан Биртанов, Мирас Ибрашев, Александр Барунин, Досым Кадырбаев.

Досым Кадырбаев родился 10 ноября 1963 года. Окончил Ленинградский Государственный университет по специальности «Высшая математика». Является магистром делового администрирования (MBA) программа Коперник, Франция.

В разные годы работал директором представительства в Казахстане компании «Credit Commercial de France», первым заместителем председателя правления АО «АТФ Банк», управляющим директором по корпоративному развитию АО «КазПетроМаш», независимым директором дочерней организации АО «Банк ВТБ» (Казахстан).

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    267

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    121

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    167

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    327

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Он (Ким Чен Ын) сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада
Дональд Трамп
президент США
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное