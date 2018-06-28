DSFK досрочно выкупит у квазигоскомпаний облигаций на 1 млрд тенге

Структура по работе сомнительными активами Bank RBК - ТОО «Специальная финансовая компания DSFK» в III квартале этого года намерена досрочно выкупить у компаний квазигосударственного сектора облигаций на 1 млрд тенге, рассказал «Къ» председатель правления DSFK Мади Мамбетов.

«В конце декабря в нашу компанию были переданы сомнительные активы на сумму 603 млрд тенге. Кроме того, тогда же в управление мы получили обязательства перед квазигоскомпаниями и Нацбанком. В свою очередь, DSFK выпустила облигации, которые были выкуплены квазигоскомпаниями и Нацбанком», - поделился информацией Мамбетов.

По состоянию на 27 июня 2018 года, за 6 месяцев деятельности компании общий объем возвращенных кредитов уже составил 2,243 млрд тенге. Причем, 1,2 млрд тенге из этой суммы были направлены на досрочный обратный выкуп наших облигаций у их держателей, то есть у квазигосударственных структур.

«В 3 квартале мы планируем осуществить досрочный выкуп облигаций на сумму около 1 млрд тенге. Мы и дальше намерены погашать свои облигации досрочно, по мере поступления средств от заемщиков», - заключил спикер.

Около 30 должников Bank RBK получат иски в суд до конца года

Ранее сообщалось, что DSFK уже подала 15 исковых заявлений о взыскании суммы задолженности в размере 22,081 млрд тенге и $6,235 млн.