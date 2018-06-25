ЕАБР может помочь ЕБРР рефинансированием части проектов в России

Евразийский банк развития (ЕАБР) изучает возможность рефинансирования части российских проектов заморозившего деятельность в России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает зампред правления ЕАБР Андрей Крайний, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Мы сейчас изучаем проекты, которые ЕБРР вел и ведет в России. Вполне может быть, мы не исключаем, что в какие-то проекты войдем вместо ЕБРР, мы их рефинансируем. Пока рано говорить о конкретных проектах, но мы изучаем такую возможность», - сказал Андрей Крайний.

Ранее проекты ЕБРР изучал Внешэкономбанк. В октябре 2017 года руководство ВЭБа сообщило, что госкорпорация рассматривает для рефинансирования четыре проекта на общую сумму $300 млн. В итоге ВЭБ отказался от этой идеи, решив, что может эффективнее использовать свои ресурсы.

«Может быть, то, что для ВЭБа оказалось нерентабельным, для нас окажется выгодным. Мы внимательно изучаем этот вопрос», - подчеркнул зампред правления ЕАБР.

Андрей Крайний добавил, что в рамках новой пятилетней стратегии развития ЕАБР планирует тесно взаимодействовать с недавно созданными Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новым банком развития (НБР). По его словам, речь идет о привлечении ресурсов этих институтов под проекты ЕАБР, например, в виде синдицированных кредитов.

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Напомним, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. При этом банк не стал распродавать имеющиеся у него активы. Российские власти ранее заявили, что банк стал инструментом внешней политики, а не институтом развития.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Россия не будет обсуждать новые проекты с ЕБРР и сконцентрируется на работе с «деполитизированными банками развития», такими как АБИИ и Банк БРИКС (НБР), а также на улучшении деятельности собственных институтов развития, в том числе ВЭБа.

Справка:

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются в настоящее время Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Фото: из свободных источников