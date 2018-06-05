ЕАБР получил $31 млн чистой прибыли за четыре месяца 2018 года

Евразийский банк развития (ЕАБР) получил $31 млн чистой прибыли за январь-апрель текущего года, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель правления банка Андрей Бельянинов.

«Мы за четыре месяца показали прибыль $31 млн. В прошлом году за год показатель был $41 млн. Я думаю, что показатель прибыли – достаточно знаковая вещь. Бесприбыльно работающий банк - не очень хорошо», - сказал А.Бельянинов.

«У нас в качестве критериев оценки эффективности нашей работы показатель прибыли не стоит. Мы должны соответствовать тем задачам, ради которых банк создавался», - отметил глава ЕАБР.

А. Бельянинов добавил, что ЕАБР намерен перевыполнить план по наращиванию балансового портфеля.

«В глубине души я, конечно, хочу перевыполнить план, и мы к этому готовимся. Но основная задача – выполнить план, и для этого есть все основания. Если бы мы нарастили балансовый портфель, превышающий $3 млрд, это было бы хорошо. Мы в этом году уже подписали (кредитные соглашения - ИФ-К) на $600 млн. Я оптимист, но определенная доля суеверия есть», - отметил он.

Счетный комитет: Нужно создать единый центр по привлечению зарубежных экспертов

Справка:

ЕАБР создан в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан.