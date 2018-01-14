ЕБРР профинансирует проект СЭС французской Urbasolar в Казахстане

ЕБРР поддерживает проект французской компании Urbasolar SAS по строительству солнечной электростанции (СЭС) в Казахстане- стране, которая является лидером в области возобновляемой энергетики в Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.

Новая СЭС «Задария» добавит 14 мегаватт мощности по выработке солнечной энергии в энергобаланс Казахстана, в результате чего общая установленная мощность действующих и планируемых к вводу генераторов возобновляемой энергетики достигнет 365 мегаватт.

На сегодняшний день все проекты в области возобновляемой энергетики в Казахстане, имеющие структуру проектного финансирования, были профинансированы ЕБРР. Банк также сотрудничает с вопросам совершенствования нормативно-правовой базы «зеленой» энергетики и по другим программам сокращения атмосферных выбросов.

На строительство СЭС близ Шымкента в ЮКО ЕБРР предоставит кредит в местной валюте, тенге, в размере до $8,8 млн. А Фонд чистых технологий выделит льготное финансирование в размере до $3,9 млн. Реализацией проекта будет заниматься специальная проектная компания – ТОО «KazGreenTekSolar», мажоритарным акционером которого будет Urbasolar SAS.

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Кредитные соглашения и соглашение с правительством о поддержке проекта были подписаны в ходе 8-ой сессии ассамблеи IRENA в Абу-Даби 13 января 2018 года.

«ЕБРР очень гордится тем, что в своем регионе операций банк является лидером в создании рынка возобновляемой энергетики. Мы сегодня подписали с министром энергетики Канатом Бозумбаевым соглашение о поддержке данного проекта всего спустя полгода после подписания соглашения по предыдущему проекту на открытии EXPO-2017 в Астане, что свидетельствует о стремлении страны активно развивать сферу возобновляемой энергетики. Также хочу поблагодарить нашего партнера, Фонд чистых технологий, за поддержку еще одного нашего проекта в Казахстане», - отметила управляющий директор по энергетике и природным ресурсам ЕБРР Нандита Паршад.

«Технология фотовольтаики будет играть очень важную роль в производстве электричества в Казахстане и Центральной Азии. Этот проект продемонстрирует технические характеристики и экономическую целесообразность солнечной станции. Мы работаем над подготовкой данного проекта уже 4 года, и сотрудничество с ЕБРР и местными партнерами является ключевым фактором успеха в данном проекте, а также для дальнейших проектов», - считает президент компании UrbasolarSAS Арно Мин.

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Справочно:

Urbasolar SAS занимается разработкой, строительством и эксплуатацией масштабных СЭС с 2006 года. На сегодня компания является лидером рынка во Франции и развивает свое присутствие на международном уровне с фокусом на отдельных странах.

Urbasolar SAS присутствует в Казахстане с 2012 года, с момента реализации проекта в Астане по установке солнечных батарей на крышах зданий, став, таким образом, одним из первых производителей возобновляемой энергетики в стране.

ЕБРР является ведущей международной финансовой организацией в области развития энергоэффективности. Около 40% инвестиций Банка в 2017 году было осуществленов рамках проектовпо «Переходу к зеленой экономике» (GET), что на 2 года опережает намеченные банком целевые показатели в рамкахданной флагманской инициативы.

ЕБРР инвестировал более $8,7 млрд в экономику Казахстана.