ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции в Караганде

Европейский банк реконструкции и развития в рамках пленарного заседания Совета иностранных инвесторов подписал соглашение о реализации в Казахстане первого совместного проекта в области возобновляемой энергетики с китайской компанией RisenEnergy по строительству в Карагандинской области солнечной электростанции мощностью 40 МВт.

Программа финансирования данного проекта, организованная ЕБРР, включает кредит в тенге на сумму, эквивалентную $22 млн. Эту сумму выделит ЕБРР, помимо этого, проект профинансируют Фонд зеленых технологий ($5,8 млн в тенговом эквиваленте) и Фонд зеленого климата ($4,2 млн).

Как напомнил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, это будет первый опыт совместного финансирования для ЕБРР и Фонда зеленых технологий проекта по строительству солнечной станции в Казахстане, при этом в области возобновляемой энергетики солнечная станция в Карагандинской области станет шестым проектом в отрасли зеленой энергетики для Европейского банка в стране.

«Все эти шесть проектов, которые финансируются ЕБРР в отрасли возобновляемой энергетики, основаны на сотрудничестве с министерством энергетики, на рамочном соглашении, которое мы заключили ранее», - сказал Бозумбаев, имея в виду документ о софинансировании развития возобновляемой энергетики в стране, подписанный минэнерго и банком в начале 2018 года.

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По его словам, если все шесть проектов, финансируемых ЕБРР в этой сфере, будут успешно завершены, то мощность строящихся благодаря им в республике солнечных и ветровых электростанций составит более 200 МВт.

«Сейчас мы с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти договорились, что этими проектами мы не ограничимся, для нас очень важно, что ЕБРР обеспечивает инвесторов фондированием, и у него есть высокий уровень компетенции, опыт, полученный в других странах по ведению таких проектов», - добавил глава минэнерго.

Согласно подписанным 6 июня перед пленарным заседанием Совета иностранных инвесторов соглашениям, строительством и эксплуатацией солнечной электростанции в Карагандинской области будет заниматься китайская компания RisenEnergy – производитель солнечных батарей. Новая станция, по предварительным подсчетам, позволит снизить выбросы углекислого газа на 55 тонн в год.



Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН