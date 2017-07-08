ЕБРР прорабатывает новые подходы к тарифам ЖКХ

Международный финансовый институт развивает сотрудничество с коммунальными компаниями в регионах Казахстана ради усиления их эффективности. В ближайшие два месяца ожидается очередной выпуск облигаций банка в тенге для продолжения финансирования его проектной деятельности в стране.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разрабатывает тарифные методики в различных сферах ЖКХ. Эту информацию на пресс-конференции, проводимой в рамках Астанинского экономического форума (АЭФ), «Къ» подтвердил директор ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис. Последние несколько лет международный финансовый институт тесно сотрудничает с министерством экономики в проработке новых подходов в таких регулируемых секторах как водоснабжение, отходы, железнодорожные перевозки. Главной причиной для такого сотрудничества в ЕБРР считают дотационность коммунальных компаний, которые сами по себе остаются неэффективными и не могут обеспечить свою коммерческую самостоятельность.

Как отмечают сотрудники банка, чтобы решить проблему субсидирования компаний ЖКХ, нужно не только обеспечить их тарифами, которые позволят им независимо работать, но и требуется повышение их эффективности. Поэтому ЕБРР сейчас работает над техническим заданием, которое будет тестировать пилотные проекты улучшения внутренних процессов коммунальных компаний в регионах. С другой стороны, в банке заявляют, что проводят анализ возможностей населения во избежание негативных последствий для наиболее уязвимых слоев.

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«Здесь главным вопросом являются не тарифы, а та работа, которая проделывается для улучшения эффективности компаний. Действительно сложилось так, что компании, работающие в госсекторе, не привыкли к коммерческой деятельности, к улучшению своих процессов, чтобы они были более эффективны. Поэтому, когда мы приходим к ним, то в первую очередь помогаем им разрабатывать новые внутренние подходы к менеджменту и к финансовому управлению, чтобы, когда мы уйдем, они продолжали бы работать эффективно», – отметил в интервью «Къ» Прейманис.

В своей деятельности в Казахстане ЕБРР по возможности старается финансировать проекты в тенге, а не в долларах, также пояснил страновой директор банка. Во время кризиса и посткризисный период, когда доступ к тенговой ликвидности был ограничен, банк прибегал к помощи валютных свопов от Национального банка. Сменив каналы фондирования в тенге, в конце прошлого года ЕБРР выпустил облигации в казахстанской валюте объемом примерно 200 млн долларов. В течение следующих двух месяцев банк планирует вновь мобилизовать тенговые средства через новую волну бондов с ориентиром на размеры своих инвестиций в стране, где процентная ставка облигаций снова будет привязана к формальной инфляции. При этом в банке не комментируют уровень ставок, по которым в волатильный период осуществлялось предоставление валютных свопов со стороны Нацбанка.

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В целом в ЕБРР есть ожидание, что уровень инфляции и стоимость финансирования в тенге будут уменьшаться. Комментируя вопрос «Къ» о влиянии роста ставок ФРС и ЛИБОР на стоимость заимствования в долларах, г-н Прейманис пояснил, что эти изменения не затронут конкурентоспособность международного финансового института в долларовом кредитовании. Обсуждая проблематику больших долгов госкомпаний в составе холдинга «Самрук-Казына», он также отметил, что в этих структурах происходит изменение задолженности с валюты в тенге. В ЕБРР такую тенденцию поддерживают и выдают долларовые займы без лишних вопросов тем «дочкам» фонда, которые работают на экспорт с выручкой в зарубежной валюте.

Кроме того, в международном банке продолжается работа над разработкой общего подхода к стандартам деятельности недропользователей, в частности над вопросом применения системы отчетности CRIRSCO, чтобы улучшить институциональные моменты в сфере добычи полезных ископаемых, где необходимо повышать качество работы юниорских, средних и крупных компаний. «Для этого требуется переход к международным стандартам, так как он даст базу для более стабильного развития сектора недропользователей, который останется ключевым для Казахстана», – заключил Прейманис.

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