ЕБРР согласен софинансировать строительство газопровода в Астану

Европейский Банк Реконструкции и Развития согласен участвовать в строительстве газопровода «Сарыарка» в Астану, сообщил 10 июля министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Мы провели вчера переговоры с президентом ЕБРР, они готовы финансировать и магистральную часть газопровода, и распределительные сети. Договорилась, рабочую группу сделаем и сделаем с ними Дорожную карту», - сказал Бозумбаев журналистам в кулуарах заседания правительства.

Он пообещал провести совещание с участием акиматов, которые отвечают за распределительные сети.

«Думаю, на следующей неделе понятно будет и по объему работ, и финансированию», - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, строительство первого этапа газопровода «Сарыарка» планируется начать в июле 2018 года, а завершить до декабря 2019 года. Газопровод планируется построить в 4 этапа, на первом этапе планируется строительство магистрального газопровода по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана протяженностью 1 081 км.

На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль от Астаны до Кокшетау, на третьем - до Петропавловска. Завершающий, четвертый этап, предусматривает строительство компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау».

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Предварительная стоимость первого этапа оценивается в 267 млрд тенге, ранее сообщалось, что строительство первого этапа газопровода «Сарыарка» профинансируют ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», Банк развития Казахстана (БРК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).

Средства в размере 102 млрд тенге планируется обеспечить через кредитование Банком развития Казахстана и ЕАБР. Оставшиеся 85 млрд тенге планируется привлечь через инвестирование средств или ЕНПФ, или международных финансовых организаций посредством размещения облигаций проектной компании сроком на 15 лет.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН