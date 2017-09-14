Экс-глава Citigroup: Новые технологии оставят без работы 30% банкиров

Бывший глава финансовой корпорации Citigroup Викрам Пандит заявил, что уже в ближайшие пять лет новые технологии могут оставить без работы 30% банковских служащих.

По словам Викрама, роботизация, искусственный интеллект и машинное обучение заметно сократят потребность в использовании человеческих ресурсов в банковском деле, особенно в операционных отраслях.

Крупнейшие компании с Уолл-стрит используют технологии, включая компьютерное обучение и "облачные" вычисления, чтобы автоматизировать операции. Это вынуждает многих сотрудников адаптироваться в этих условиях или же искать для себя новые позиции. Исполнительный директор Bank of America Corp Том Монтаг заявил в июне, что банк продолжит сокращать издержки за счет перехода на новые технологии, которые могут заменить людей.

Монтаг тогда также сообщил, что банк внимательно изучает вопрос, как можно оптимизировать бизнес-процессы, и привел в пример торговлю с расчетами в иностранной валюте. "Если посмотреть на сделки с иностранной валютой, это уже полностью автоматизированное осуществление сделок с финансовыми инструментами. Как сократить участие людей в этом процессе? Как перейти от 70% автоматизации к 99%? Такие вещи помогут сделать наш бизнес более эффективным", - рассказал банкир.



Руководство банка Cititgroup в прошлом году тоже говорило о грядущем значительном сокращении рабочих мест в банковской сфере, правда временной промежуток в прогнозе был гораздо шире. Согласно отчету финансового института за март 2016 г., за период с 2015 по 2025 гг. из-за автоматизации процессов в сфере банковского бизнеса 30% работников будут уволены. В США сократят 770 тысяч штатных сотрудников и еще около 1 млн работников - в Европе.

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