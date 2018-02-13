Экс-прокурор города Астаны избран зампредом в Евразийском банке

Масштабные кадровые перестановки произошли в Евразийском банке. Акционерное общество уведомило KASE о решении своего cовета директоров от 8 февраля 2018 года об изменениях в составе правления банка.

Согласно решению совета директоров, в состав правления Евразийского банка были избраны сразу несколько заместителей правления:

- Сабыржан Бекбосунов – экс-прокурор города Астаны. В разные годы работал вице-министром юстиции РК, предсетателем Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК, прокурором Мангистауской области. Почетный работник Прокуратуры Республики Казахстан.

- Иван Белохвостиков – занимал ранее должность управляющиего директора по розничному блоку в Евразийском банке.

- Шухрат Садыров – работал на управляющих должностях в БВУ и других финансовых учреждениях Казахстана, в том числе, заместителем председателя правления ДБ АО «Сбербанк России».

- Дина Катекова – занимала должность заместителя председателя правления АО «Страховая компания «Standard».

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С учетом изменений, в составе правления АО "Евразийский банк" входят 7 членов, включая председателя правления Павла Логинова, членов правления Нурбека Аязбаева и Олега Печенкина.