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Эксперт: Доля Нацфонда в бюджете РК будет снижаться

19.06.2018 15:26   740   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Невзирая на риски возврата Казахстана к зависимости от нефтяных цен, доля сырьевого сектора снижается. Эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Мерей Исабеков рассказал «Къ», почему диверсификация экономики уже происходит, и какую роль в этом может сыграть сельское хозяйство.

Для экспортирующих сырье стран всегда присутствует угроза вернуться к зависимости от высоких цен на нефть, при этом менять модель экономики при этом довольно сложно, говорит Мерей Исабеков. Однако для Казахстана такая опасность совсем не очевидна.

«Мы видим, что тенденция складывается такая, что доля нефтяного сектора в экономике страны снижается. Так, если в 2005 году доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в ВВП страны составляла 41,1%, то в 2017 году она снизилась до 22,6%. Таким образом, хоть медленно и не совсем прозрачно, но происходит диверсификация экономики страны хотя бы с точки зрения экономических агентов», - пояснил специалист.

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Не исключается, что такая тенденция продолжится и в будущем, и для подобных заявлений имеется ряд причин. Во-первых, низкая вероятность дальнейшего роста цен на нефть. Во-вторых, у Казахстана ограниченные возможности для дальнейшего наращивания добычи, ведь добыча даже на столь крупном месторождении как Кашаган не превышает 350 тыс. баррелей в сутки. К тому же идет естественное снижение уровня добычи на более старых месторождениях, считает г-н Исабеков.

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Помимо этого, на снижение зависимости бюджета от поступлений от нефтяного сектора направлены и действия правительства. «С 2020 гарантированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет будет зафиксирован на уровне двух трлн тенге. Даже при нынешних условиях данная сумма покроет не более 20% расходной части бюджета страны. По мере роста экономики, вероятнее всего, будут расти и расходы, а доля поступлений из Нацфонда в бюджете будет только снижаться. Таким образом, вне зависимости от цен на нефть правительству Казахстана необходимо развивать несырьевые сектора экономики», - добавил он.

Как уже неоднократно отмечалось экспертным сообществом будущее экономик в развитии сельского хозяйства. «При правильном подходе сельское хозяйство может стать локомотивом роста экономики страны в будущем, и данный сектор имеет большой потенциал. В стратегии «Казахстан-2050» данному сектору, в частности, уделено особое место», - подчеркнул он.

По данным CIA World Fact Book следует, что 6,1% мирового ВВП приходится на сельское хозяйство (2014). «Хоть доля является относительно маленькой, в абсолютном выражении составляет 4,77 трлн долларов США. Тем временем, по данным Мирового банка сельскохозяйственные земли в мире составляют 48,63 млн квадратных километров, а на Казахстан приходится 2,17 млн кв. километров или 4,5%. Опять же гипотетически, потенциал сельскохозяйственного сектора Казахстана может превышать $200 млрд, при условии, что будут решены проблемы с переработкой и сбытом продукции», - пояснил Мерей Исабеков.

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В свою очередь, рост сельского хозяйства подтолкнет и другие отрасли, а именно логистику, обрабатывающую промышленность, машиностроение, финансовый сектор и другие.

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