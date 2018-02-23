Эксперт: Как минимум $100 млн составил казахстанский рынок криптовалют в 2017 году

Алматинская криптоконференция изначально привлекла к себе внимание. Еще бы! Входной билет, по слухам, стоил 150 тысяч тенге. За стоимость неплохого гаджета организаторы мероприятия обещали «сотни участников и десятки экспертов», инсайдерскую информацию и много чего еще. Но вот на главные вопросы, которые волнуют сегодня участников рынка, пока так и не было дано четких ответов.

«Криптоконференция-2018» по невыясненным причинам началась с задержкой, но участники не скучали. Кто-то рассматривал рекламные буклеты с заманчивыми перспективами, а кто-то любовался манекенщицами в обтягивающей одежде. Публики было меньше заявленного. Но, несмотря на в целом разношерстный состав, участники конференции очень быстро договорились обратиться к главам правительств и председателям центральных банков стран – участниц ЕАЭС с заявлением. В документе «финансисты нового поколения» предложили создать консультативный совет по криптовалютам, который смог бы выработать «единую согласованную позицию по разработке законопроектов в области регулирования криптоотрасли».

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«Законодательные акты наших стран должны быть гармонизированы друг с другом и учитывать интересы всех участников рынка. Для наиболее эффективной гармонизации при разработке законопроектов необходимо выработать единую терминологию, закрепить общие требования к использованию и систематизации понятий, согласовать общие подходы в вопросах регулирования криптоотрасли», – заявил с трибуны глава Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин.

По его словам, документ позволит защитить и легализовать доходы этого рынка. А легализовать, как отмечали участники мероприятия, здесь есть что.

«Мы прекрасно понимаем, что рынок криптовалют за год вырос в 40 раз. Это геометрическая прогрессия. Сейчас просчитать рынок криптовалют в Казахстане очень сложно. Но могу точно сказать, что в 2017 году он составил минимум $100 млн. Если отталкиваться от модели развития мирового рынка криптовалют, то мы ожидаем, что в 2018 году он вырастет минимум в 5–7 раз. Таким образом, мы можем предположить, что этот год мы закончим с объемом рынка $300–400 млн. Это я говорю именно о крипторынке и о тех инвестициях, которые осуществятся физическими и юридическими лицами Казахстана», – отметил председатель совета Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют.

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В настоящее время в организацию входит более 50 юридических лиц. Все они так или иначе связаны с новыми технологиями. Одну из таких компаний возглавляет Алибек Махамбетабиев. Три месяца назад бывший инженер создал первую не только в Казахстане, но и в нашем регионе ЦА криптовалюту – KZ Cash.

«45% дохода получают майнеры – непосредственно те люди, которые за живые деньги покупают майнинговое оборудование, тратят электроэнергию и ресурсы на обеспечение стабильности сети. Это венчурное инвестирование со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не могу говорить о курсе, так как мы не являемся продавцами криптовалюты. Но хочу отметить, что курс доходил до $8. Сейчас произошла коррекция, и мы находимся в пределах $4–5 за KZ Cash», – объяснил «Къ» Алибек Махамбетабиев.

По его словам, казахстанские виртуальные деньги пользуются популярностью за рубежом.

«Когда мы запустили наш проект, то не ожидали такого большого интереса из-за границы. Нас скачивают топовые страны, например, США, а также государства ЕС, Азии. Россия активно участвует в добыче и торгах. Из Германии наблюдается большой спрос. В Казахстане тоже есть потребность в нашей криптовалюте. Мы разговаривали с платежными сервисами в Казахстане, и они проявляют к нам большой интерес. Просто платежные сервисы оглядываются на наш Национальный банк, но, я думаю, со временем все наладится и будет разработано соответствующее законодательство», – выразил надежду отечественный новатор.

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А вот представитель классического финансового сектора оказался в комментариях «Къ» куда сдержаннее в своих оценках.

«Не уверен, что нужен прямой закон, но в ряде нормативных актов необходимы изменения, в первую очередь с целью регулирования возможных негативных последствий от работы на этом рынке и защиты непрофессиональных инвесторов», – прокомментировал коллегу директор Центра финансовых технологий и инноваций АФК Константин Пак.

Стоит отметить, что, по словам аналитиков, в Казахстане уже зафиксированы факты мошенничества с криптовалютой, но отсутствие элементарных юридических терминов и понятий мешает полицейским привлекать к ответственности злоумышленников. В этой связи, считают эксперты, в стране необходимы инструменты, регулирующие данный вид отрасли.

«Нужен механизм функционирования этой отрасли для наших граждан. Очень много сейчас существует мошеннических схем. Есть незаконные и неэффективные сервисы на этом рынке. Люди начинают попадаться на удочку мошенников. Сейчас у наших правоохранительных органов стоит вопрос, каким образом квалифицировать мошеннические операции в части обмена криптовалют. В РК криптовалюта не является ни товаром, ни ценной бумагой, ни имуществом», – сообщил Есет Бутин.

Основной принцип ряда чиновников, финансистов, юристов, а также дельцов всех мастей – «что не запрещено, то разрешено».

Национальный банк Казахстана действительно не запрещает майнить и создавать криптовалюты. Как отмечали в кулуарах участники мероприятия, регулятор просто скептично наблюдает за бесконечными падениями и взлетами этого рынка. При этом пресс-служба организации минимум раз в месяц публикует релиз, который должен предостеречь обычных казахстанцев от инвестиций в «крипту».

С этой позицией согласны и финансисты. «Рынок высокорисковый. Не рекомендую в нем участвовать непрофессиональным инвесторам», – сухо прокомментировал директор Центра финансовых технологий и инноваций АФК.

Правда, вопрос, прислушаются ли к мнению специалистов участники таких конференций, пока остается без ответа.