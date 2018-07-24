Эксперт: Рынок онлайн-кредитования РК в ближайшие 3-5 лет может вырасти в 20-30 раз

Рынок «цифрового» кредитования в Казахстане имеет огромный потенциал. Однако его рост может быть замедлен из-за введения законодательного ограничения эффективной ставки вознаграждения. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Къ» в кулуарах конференции «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана» высказал Борис Батин, сооснователь и CEO финтех-группы ID Finance.

По мнению спикера, сейчас рынок онлайн-кредитования проходит период становления. В нашей стране есть законодательство, которое позволяет выдавать займы в удаленном режиме.

«На сегодняшний день общий потенциал «цифрового» кредитования составляет 5-10% от объема кредитных карт. В Казахстане этот показатель составляет всего 1%. Даже без общего роста рынка потребкредитования, можно прогнозировать, что рынок цифрового кредитования может вырасти в 10-15 раз. Если к этому прибавить общий рост рынка, то можно ожидать, что в следующие 3-5 лет рынок увеличится в 20-30 раз», - высказал свою точку зрения Батин.

Напомним, 4 июля глава государства подписал Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот документ вводит ограничение эффективной ставки вознаграждения в онлайн-компании в 100% годовых. Такая мера, по мнению представителей властей, позволит защитить население от завышенных процентов.

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«Высокие ставки на этом рынке оправданы высокой стоимостью самого продукта. В результате введения ограничения до 100% годовых какие-то финансовые продукты уйдут с рынка онлайн-кредитования. Самый большой и негативный риск – это то, что рынок может уйти в «серую зону». Люди не потеряют потребности в быстрых кредитах, поэтому будут вынуждены искать средства на других не совсем прозрачных рынках», - отметил CEO финтех-группы ID Finance.

По его словам, в настоящее время Нацбанк изучает опыт России, Великобритании и США, для того чтобы применять в РК наиболее успешные формы регулирования цифрового рынка займов. «У меня много надежд, что в Казахстане совместными усилиями будет построена наиболее удобная система регулирования рынка онлайн-кредитования», - заключил спикер.