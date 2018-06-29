Эксперт: Уничтожить рынок онлайн-кредитования не удастся

Компании онлайн-кредитования рассматривают различные варианты того, как будет продолжать функционировать бизнес после принятия закона о регулировании рынка. К слову, некоторые игроки уже планируют уходить с рынка. Тем не менее, уничтожить рынок окончательно не удастся, таким мнением поделился с «Къ» директор «Казахстанской ассоциации ФинТех» (КазФинТех) Ерлан Смайлов.

– В недавно опубликованном сообщении Нацбанка РК о законопроекте «О валютном регулировании и валютном контроле» упомянуто о регулировании онлайн-кредиторов. В частности, речь идет о необходимости введения эффективной ставки вознаграждения в 100% годовых для «защиты населения от ростовщичества». На каком этапе сейчас находится законопроект, когда рынок ожидает принятия данной меры?

– Сейчас законопроект принят парламентом, понятно, что норма ограничения 100% ГЭСВ принята, но с формальной точки зрения закон будет принят только после его подписания главой государства, на текущий момент информации о его подписании нет.

– Озвучиваются ли конкретные сроки?

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– В рамках законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» есть много инициатив, куда помимо регулирования онлайн-кредитования включены и другие пункты, затрагивающие намного более масштабные сферы, в том числе регулирование банковской деятельности, валютный контроль, по социальной ипотеке и так далее. Мы ожидаем, что нормы закона последовательно начнут вступать в силу с июля.

– Какие изменения могут последовать после принятия закона как для игроков рынка, так и для их клиентов?

– Изменения будут по продуктам, по условиям, по экономическим и рыночным параметрам. Естественно, последуют изменения для клиентов компаний, инвесторов.

– Будет ли вообще существовать онлайн-кредитование после принятия закона?

– Есть два ключевых фактора, почему финтех нельзя убить. Нужно понимать, что онлайн-кредитование – это новая цифровая финансовая услуга. Поэтому первый фактор заключается в том, что нельзя остановить прогресс, нельзя убить технологическое развитие в сфере новых финансовых технологий. Второй фактор: в любом случае цифровые финансовые услуги, а точнее онлайн-кредитование в республике будет работать так, как оно работает в мире. Это обусловлено тем, что есть реальный спрос на эти услуги. Рынок рос в силу объективного спроса. У людей была и сохраняется потребность в получении небольших займов. Во-вторых, это удобство в скорости и мобильности получения цифрового займа. В интернет уходят потребитель, бизнес, развлечения, общение, соответственно меняется культура потребления – этот фактор будет определяющим. Вкупе названные факторы, то есть то, что нельзя остановить прогресс и цивилизацию, плюс реальный спрос с точки зрения экономической потребности и изменения культуры потребления говорят о том, что эти услуги все равно будут работать в Казахстане.

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– Но если говорить о конкретных изменениях, которые ожидают рынок, что будет?

– Безусловно, изменения будут серьезными, потому что надо будет рассматривать методологию, которая предлагается Национальным банком, рынок ее сейчас изучает. Как мы говорили ранее, это очень сильно бьет по финансово-экономической модели легального рынка онлайн-кредитования. Сейчас каких-то готовых решений ни для наших, ни для иностранных компаний нет. Но понимая, что продукт востребован, на него есть спрос, мы пока анализируем ситуацию и думаем, каким образом можно было бы соответствовать законодательным нормам и при этом продолжать деятельность. Ясно, что рынок будет очень серьезно переформатирован.

– Какие сценарии рассматриваются?

– Сценарии есть разные. Например, полярный, что все компании закроются и уйдут с рынка. Однако это не самый лучший сценарий как для потребителя, так и для финансовой отрасли и ее цифровизации, которая сейчас на слуху, для инвесторов и в конечном счете для государства. Есть сценарий, что компании будут двигаться с точки зрения продукта. Почему мы не были согласны со ставкой в 100% ГЭСВ? Здесь имеет место комбинация двух ключевых факторов: короткого срока и малой суммы займа. Теперь возможны больший срок и большая сумма займа. Таким образом, компании могут искусственно выталкиваться в другой сегмент рынка, но это уже будут не классические займы до зарплаты, где небольшие суммы, а, возможно, это будет уже другой продукт, рассчитанный на другую аудиторию. Но именно перехватить 20–40 тысяч в случае форс-мажора уже будет сложно. Третий сценарий – попытаться понять, как работать при новом законе, проанализировать предложения Нацбанка и, может, работать по ней.

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– А если мы обратимся к опыту Грузии?

– Там рынок испытал очень сильную трансформацию, осталось меньше десяти компаний, которые работают со старыми клиентами и с другим продуктом и больше для того, чтобы дособирать то, что можно. Там большое количество компаний вообще ушло с рынка. Они загрузили судебную систему исками со стороны заемщиков, и, по сути, от этого выиграли только незаконные ростовщики.

– Казахстанские компании уже уходят с рынка?

– Есть ряд компаний, которые сворачивают деятельность, одна компания уже закрылась в апреле. Были компании, которые планировали выйти на рынок, но отказались от этой идеи. На самом деле это плохо для инвестиционного климата, для потребителя, для финтеха и цифрового развития Казахстана.