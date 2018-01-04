Эксперты настаивают на принятии Казахстаном закона о криптовалютах

Казахстану необходимо законодательно урегулировать деятельность криптовалютных рынков, чтобы избежать «миграции денежных средств», считает председатель совета «Казахстанская ассоциация блокчейн и криптовалют» Есет Бутин.

В октябре прошлого года председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сообщил о том, что казахстанским финрегулятором направлены в правительство предложения, касающиеся ужесточения в опреациях с криптовалютами. В частности, нацбанк предложил запретить рассчитываться криптовалютой за национальную валюту и запретить деятельность компаний, генерирующих криптовалюту.

По его словам, эти запреты предлагается ввести из соображений безопасности, поскольку криптовалюта, по мнению главного банкира страны - это инструмент, который «не имеет нормального эмитента, единого централизованного органа, соответственно, не подкреплен ничем и его стоимость основана исключительно на спекулятивных операциях».

Тем не менее, по словам г-на Бутина, Казахстану все равно придется законодательно регулировать этот сегмент финансового рынка, поскольку количество желающих вкладываться в него в стране будет только расти.

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«Почему необходимо скорейшим образом принимать закон о криптовалютных рынках и о блокчейне: во-первых, это позволит нам избежать вопросов так называемой миграции наших денежных средств, - сказал глава совета Казахстанской профильной ассоциации. - На сегодня граждане Казахстана, может быть, не в таком обширном режиме как мы думаем, но все-таки уходят на другие рынки: на рынки России, США, Сингапура, Южной Кореи. Люди все равно выкупают криптовалюту, соответственно выводят из Казахстана денежные средства, для Казахстана в конечном счете это плохо», - заметил он.

По его словам, необходимо дать возможность резидентам республики участвовать в этих рынках самостоятельно, но через рынок, созданный в Казахстане, для чего «важно проработать правила регулирования надзора за созданием криптовалютных площадок, бирж, обменных пунктов», дав людям возможность приобретать криптовалюту за тенге а не за доллары.

«В конечном итоге это позволит людям зарабатывать деньги и это главный вопрос для людей, поднять свой уровень благосостояния», - считает Бутин.

Одновременно он признал, что вопрос разработки такого законопроекта - это вопрос «не одного дня и вопрос не одного 2018 года».

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«Для нас очень важно в 2018 году подойти в целом к обсуждению данного вопроса, - пояснил представитель руководства отраслевой ассоциации. - Во-первых, необходимо выработать единую политику со стороны госорганов, в первую очередь со стороны Национального банка, Минфина, Министерства экономики. Когда эта политика будет выработана, нужно в первую очередь смотреть, что должен включать в себя этотзаконопроект, так что говорить о том, когда он будет принят, я думаю, еще преждевременно. Но мы очень надеемся, что в 2018 году мы начнем это дело обсуждать с госорганами, иначе мы можем опоздать - и наши граждане, в конечном итоге, уйдут на зарубежные рынки», - добавил он.

Эксперт заметил, что в ситуации, когда нет юридических или финансовых запретов на проведение сделок в криптовалюте, она становится областью если не «черных», то «серых» финансовых операций, в которой вкладчики не защищены ничем. Поэтому, по словам Есета Бутина, на то время, когда будет разрабатываться нормативно-правовая база, в Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют готовы создать экспертный совет и проверять каждую криптовалюту, появляющуюся на рынке, чтобы давать рекомендации казахстанцам относительно целесообразности ее приобретения и рисков, связанных с ней.

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«Мы будем проводить экспертизу проектов, возникающих на рынке Казахстана, в том числе давать рекомендации после глубокого их изучения: инвестировать или не инвестировать. В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо», - пояснил глава ассоциации.

В частности, Бутин подверг сомнению состоятельность нашумевшего проекта Halykcoin, позиционировавшегося его создателями как «первая народная криптовалюта» страны, от которой сразу же официально «открестился» «Народный банк» Казахстана («Халык банк»).

«Группа наших экспертов, юристов, финансистов специально изучила очень подробно данный проект, но он не отражает ни коммерческую суть, ни бизнес-процессы, - утверждает Бутин. - На сайте проекта не указан ни юридический адрес организации, создающей данный проект, мы не понимаем, кто это вообще, юридическое или физическое лицо, это, может быть, даже не резидент Казахстана. Если открыть этот сайт, то суть проекта изложена в двух абзацах, а способы оплаты не умещаются на трех страницах. То есть оплатить можно всеми возможными и невозможными способами, чтобы купить эти коины. Мы не понимаем, для чего он был создан», - предупредил эксперт.

Одновременно он признал, что рынок криптовалют подвержен огромному количеству хакерских атак, что сказывается на уровне финансовой безопасности многих проектов.

«По данным лаборатории Касперского, от мошеннических операций пострадали порядка 15 крупных проектов на сумму свыше 300 миллионов долларов», – заключил Бутин.

Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» была учреждена в ноябре прошлого года для внедрения технологий блокчейн в экономику Казахстана с применением лучших зарубежных практик. Ассоциация планирует работать с казахстанскими регуляторами в направлении легитимизации рынков криптовалют и ICO, а также разрабатывать законодательные инициативы в области технологий блокчейн. В состав Ассоциации вошли компании Медэлемент, СанскрИТ, Асыл Тобе, Техсол Инжиниринг и ряд других, продвигающих блокчейн в таких отраслях как медицина, финсектор, индиниринг. По утверждению участников ассоциации, ежемесячно она получает свыше 30 заявок от новых потенциальных участников рынка на вступление.