Эксперты ожидают сохранения базовой ставки НБ РК на прежнем уровне

Прошедшая короткая неделя завершилась незначительным ослаблением национальной валюты к доллару США. Сегодня НБ РК объявит об очередном решении по базовой ставке. Подавляющее большинство опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана экспертов ожидают сохранения ключевой ставки Нацбанка на уровне 9%.

По итогам валютных торгов 5 июля, средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 31 тиын до 343,38 тенге за доллар. Таким образом, за прошлую неделю тенге подешевел к доллару США на 2,36 тенге или 0,7%. В то же время курс по паре RUB/KZT к концу недели составил 5,43 тенге за рубль.

По итогам июньского заседания базовая ставка в РК была снижена на 25 б.п. с 9,25%. Тем временем за июнь инфляция в стране снизилась до 5,9% в годовом выражении (6,2% в мае). При этом, подавляющее большинство опрошенных АФК экспертов (84,6%) ожидают сохранения ключевой ставки Нацбанка на уровне 9,0%.

В АФК отмечают, что совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Некоторые негативные инфляционные ожидания в России (изменения в налоговом законодательстве РФ) и Казахстане (через российский импорт) в среднесрочной перспективе сохраняются.

Казахстанцы не смогут открыть депозит в банке при налоговой задолженности

На текущий момент (10:44 AST) курс по паре USD/KZT составляет 343,28 тенге за доллар, что на 10 тиын ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке KASE продемонстрировали разнонаправленную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт остается вблизи нижней границы базовой ставки НБ РК – 8,01% годовых (+1 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT оказалась на уровне 6,84% годовых (+14 б.п.).

В пятницу Нацбанк провел один аукцион, продав недельных нот на 233,64 млрд тенге при доходности 8,12% годовых. При этом спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объеме. Общий объем нот в обращении немного вырос и по состоянию на 4.07.2018 года находится вблизи 3,6 трлн тенге.

Основной индикатор казахстанского фондового рынка, – индекс KASE, вырос на 0,54% в четверг до 2 407,01 пунктов. Акции трех компаний из представительского списка завершили день в «зеленой» зоне: БЦК (+2,45%), KAZ Minerals (+2,09%) и Kcell (+0,87%). Тем временем негативное движение цен акций остальных четырех компаний, включенных в список, было минимальным (менее 0,45%).

Halyk Finance: Банковский сектор практически не участвует в развитии экономики

В пятницу, 6 июля, в США вступили в силу тарифы против китайских товаров на $34 млрд в год. Однако реакция на мировых валютных рынках была приглушенной, в связи с тем, что подобные действия правительства США уже были учтены в ценах. Дальнейшая эскалация противостояния между США и Китаем может стать причиной повышенной волатильности на рынках. Индекс доллара США в пятницу снизился на 0,45% до 93,96 пунктов. Также определенное давление на американскую валюту создали данные Министерства труда США, показавшие неожиданный рост уровня безработицы с 3,8% до 4% в июне.

Цены на нефть немного снизились в пятницу, но растут с начала сегодняшней азиатской сессии. Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 0,36% до $77,11 в пятницу, а к данному моменту торгуется на уровне $77,5 за баррель (+0,5%). Давление на нефтяные котировки в конце прошлой недели оказали данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, показавшие увеличение числа активных буровых установок в США на пять единиц до 863 штук на прошлой неделе. Тем временем Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что увеличила добычу нефти почти на 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время имеются сообщения о том, что Китай предоставит Венесуэле пять млрд долларов на восстановление нефтедобычи, а ответные меры на введение пошлин со стороны США могут включать введение дополнительных барьеров на импорт нефти из США.

Утренняя сессия: тенге незначительно укрепился

Российская валюта остается в довольно узком боковом коридоре на фоне высоких цен на нефть. По итогам валютных торгов пятницы рубль окреп на 0,23% до 62,97 рублей за доллар. Напомним, с 6 июля Минфин РФ снизил объем покупок валюты в рамках бюджетного правила до 15,8 млрд рублей, что оказывает локальную поддержку рублю. Между тем, профицит бюджета РФ в 2019 году вырастет до 1,8% ВВП, в 2020 и 2021 годах снизится до 1% и 0,6% ВВП соответственно, следует из Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы Минфина РФ.