Валюта нал
USD 343.90 344.60
RUB 5.52 5.57
EUR 402.00 402.74
Валюта бирж
USD/KZT
343.45
+0.000%
EUR/KZT
399.57
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
399.57
+0.000%
EUR/CHF
399.57
+0.000%
EUR/JPY
399.57
+0.000%
GBP/USD
450.98
+0.000%
USD/CHF
343.45
+0.000%
USD/JPY
343.45
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.45 399.57 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Что будет с курсом тенге в этом месяце?

16.07.2018 11:15   607   0

Ассоциация финансистов Казахстана представила результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2018 года.

В данном опросе приняли участие профессиональные участники финансового рынка, представители банковских, страховых, брокерских организаций, работники аналитических и казначейских структур. Общее количество респондентов июльского опроса составило 18 (в июне – 13). В данной публикации представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов шести ключевых индикаторов по итогам месяца и года:

- стоимость нефти марки Brent;

- стоимость доллара США против российского рубля;

- стоимость доллара США против казахстанского тенге;

- стоимость российского рубля против казахстанского тенге;

Новый Курс: Как купить акции Autodesk?...
Почти вся современная архитектура, что нас окружает, спроектирована и разработана с помощью продуктов Autodesk. Autodesk — это крупнейший в мире...

- инфляция;

- базовая ставка НБ РК.

Относительно текущих значений к концу июля респонденты ожидают некоторого укрепления курса тенге (-0,4%), незначительного ослабления рубля (+1,1%) и восстановления цен на нефть (+4,8%) выше уровня 77 долларов за баррель. При этом ожидается, что тенге также умеренно окрепнет к российскому рублю (-1,9%).

Утренняя сессия: тенге укрепился на бирже

В частности, курс по валютной паре USD/KZT ожидается на уровне 342,1 тенге за доллар (тек. 343,5), по паре USD/RUB – 63,0 рубля за доллар (тек. 62,7), а по паре RUB/KZT – окрепнет до 5,43 тенге за рубль (тек. 5,53). Стоимость одного барреля нефти Brent, согласно ожиданиям наших экспертов, в среднем прогнозируется на уровне 77,3 долларов за баррель (тек. 73,7) (опрос производился до произошедшей в середине недели коррекции по нефтяным ценам (-6,0%), т.е. эксперты не учитывали в своих прогнозах резкого падения цен на нефть, произошедшего на фоне усугубления торговых войн администрации Белого дома и восстановления добычи «черного золота» в Ливии).

Материалы по теме

Утренняя сессия: тенге укрепился на бирже

Новый Курс: Как купить акции Autodesk?

Размер среднемесячной зарплаты в РК составил 163 604 тенге

Moody's изменило прогноз по рейтингам банка ЦентрКредит на "стабильный"

Верховный суд РК просит Нацбанк жестче мониторить исполнение требований к договорам по займам

В отношении индекса потребительских цен среднее ожидание по итогам июля составило 0,3% (в июне – 0,4%). Отмечаем, согласно данным КС МНЭ РК, инфляция в июне была равна 0,2%, т.е. ожидания экспертов были в два раза выше опубликованных официальных данных. Вместе с тем, к концу года эксперты ожидают дальнейшего снижения инфляции до уровня 5,5%, т.е. ближе к середине таргетируемого на текущий год НБ РК коридора 5-7%.

По поводу изменения базовой ставки в сентябре текущего года (будет объявлено 3 сентября 2018 года) участники опроса настроены консервативно – большинство участников не ожидает изменения базовой ставки (тек. 9,0%), что, вероятно, связано с тем, что НБ РК в текущем году уже снижал базовую ставку четыре раза (с 10,25%). Однако, к концу 2018 года в среднем прогнозируется дальнейшее снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов относительно текущего уровня.

Новый Курс: Как купить акции Autodesk?

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    52

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    80

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    92

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    141

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное