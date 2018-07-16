Что будет с курсом тенге в этом месяце?

Ассоциация финансистов Казахстана представила результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2018 года.

В данном опросе приняли участие профессиональные участники финансового рынка, представители банковских, страховых, брокерских организаций, работники аналитических и казначейских структур. Общее количество респондентов июльского опроса составило 18 (в июне – 13). В данной публикации представлены ответы респондентов на вопросы, касающиеся прогнозов шести ключевых индикаторов по итогам месяца и года:

- стоимость нефти марки Brent;

- стоимость доллара США против российского рубля;

- стоимость доллара США против казахстанского тенге;

- стоимость российского рубля против казахстанского тенге;

- инфляция;

- базовая ставка НБ РК.

Относительно текущих значений к концу июля респонденты ожидают некоторого укрепления курса тенге (-0,4%), незначительного ослабления рубля (+1,1%) и восстановления цен на нефть (+4,8%) выше уровня 77 долларов за баррель. При этом ожидается, что тенге также умеренно окрепнет к российскому рублю (-1,9%).

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В частности, курс по валютной паре USD/KZT ожидается на уровне 342,1 тенге за доллар (тек. 343,5), по паре USD/RUB – 63,0 рубля за доллар (тек. 62,7), а по паре RUB/KZT – окрепнет до 5,43 тенге за рубль (тек. 5,53). Стоимость одного барреля нефти Brent, согласно ожиданиям наших экспертов, в среднем прогнозируется на уровне 77,3 долларов за баррель (тек. 73,7) (опрос производился до произошедшей в середине недели коррекции по нефтяным ценам (-6,0%), т.е. эксперты не учитывали в своих прогнозах резкого падения цен на нефть, произошедшего на фоне усугубления торговых войн администрации Белого дома и восстановления добычи «черного золота» в Ливии).

В отношении индекса потребительских цен среднее ожидание по итогам июля составило 0,3% (в июне – 0,4%). Отмечаем, согласно данным КС МНЭ РК, инфляция в июне была равна 0,2%, т.е. ожидания экспертов были в два раза выше опубликованных официальных данных. Вместе с тем, к концу года эксперты ожидают дальнейшего снижения инфляции до уровня 5,5%, т.е. ближе к середине таргетируемого на текущий год НБ РК коридора 5-7%.

По поводу изменения базовой ставки в сентябре текущего года (будет объявлено 3 сентября 2018 года) участники опроса настроены консервативно – большинство участников не ожидает изменения базовой ставки (тек. 9,0%), что, вероятно, связано с тем, что НБ РК в текущем году уже снижал базовую ставку четыре раза (с 10,25%). Однако, к концу 2018 года в среднем прогнозируется дальнейшее снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов относительно текущего уровня.

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