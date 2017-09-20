Эльдар Сарсенов: "Банки должны быть готовы к ужесточению требований"

В ближайшее время изменения коснутся всех банков. Требования к капиталу и к качеству активов, в частности, ужесточаются. Но банки должны были быть готовы к этому, так как вступление нашей страны в ЕАЭС и ВТО требует повышения конкурентоспособности от наших банков. Такое мнение высказал в интервью Къ председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов, комментируя последние актуальные события в банковском секторе.

– На открытии третьей сессии парламента VI созыва глава государства довольно резко отозвался о банковской системе РК и предложил лишить господдержки частные банки. Вместе с тем, ранее г-н Акишев сообщал о том, что на финансовом рынке РК будет реализована программа поддержки финансовой устойчивости банковского сектора. Как вы полагаете, будет ли со стороны регулятора усилен превентивный режим и как это может отразиться на БВУ? Станет ли банкам, и, в частности Нурбанку, сложнее работать в новых условиях?

– Нурбанк не является обособленным банком отечественной банковской системы. Мы, как и все банки второго уровня работаем в одной плоскости. Конечно, изменения коснутся и нас, как и всех. Требования к капиталу и к качеству активов, в частности, ужесточаются. Но банки должны были быть готовы к этому, так как вступление нашей страны в ЕАЭС и ВТО требует повышения конкурентоспособности от наших банков. Наш Банк заранее планирует свои стратегические цели и прогнозирует возможные изменения рыночных и других условий. Поэтому можно смело сказать, что мы готовы к любым переменам. Мы будем продолжать планомерно развиваться в рамках утвержденной стратегии.

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– После выступления Н. Назарбаева в начале месяца зампред НБ РК Олег Смоляков рассказал о реализации программы повышения устойчивости банковского сектора. Ощущает ли Нурбанк как-то данную программу, оказывает ли государство банку материальную поддержку? В этом случае, учитывая реалии дня текущего, насколько с Вашей точки зрения вообще обоснованы ожидания БВУ?

– По нашему мнению ожидания БВУ обоснованы. Сейчас мы находимся на переходном этапе. С одной стороны, в учете – это переход на МСФО 9, с другой стороны, в системе оценки рисков – это переход на Базель 3. В любой системе переходный этап является самым тяжелым и финансовая система не является исключением и нуждается в государственной поддержке. Поэтому понятны действия НБ РК по сглаживанию возможных ударов и потрясений в финансовой системе. Оказываемая банкам поддержка имеет больше стабилизационный характер, а не чисто материальный.

– Сегодня многих волнует вопрос о том, что происходит с курсом тенге. С одной стороны, казахстанская нацвалюта ослабевает и по отношению к доллару, и по отношению к рублю. С другой - цена на нефть марки Brent с июля текущего года демонстрирует стабильность. Мнений по данному вопросу было высказано немало. Но какова же Ваша точка зрения?

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– По нашему мнению, на курс национальной валюты - тенге с середины августа 2017 года и по настоящее время оказывает существенное влияние ряд внутренних факторов, чем внешних. К таким факторам можно отнести ожидания населения по резкому ослаблению тенге и высказывания по данному вопросу всех. Также в ряде СМИ была озвучена информация, что средний курс национальной валюты тенге на 2018 год в республиканский бюджет РК заложили на уровне 340 тенге за доллар США. Данные события спровоцировали обесценение национальной валюты в краткосрочной перспективе. Наши ожидания по курсу тенге по отношению доллару США до окончания 2017 года будет находиться на уровнях 328-360.

Стоимость марки нефти Brent на данный момент показывает восходящую динамику, т.е стоимость нефти идет на рост. Рост нефти с июня этого года по текущий момент составляет 23,8%. Учитывая тенденцию сокращения разработки и ввода в эксплуатацию новых месторождений в мире добычи нефти и стабильного роста спроса на сырую нефть различных марок, высока вероятность сохранения растущей тенденции у нефти. Исходя из этого, высока вероятность достижения отметки 60,00 – 65,00 долларов за баррель марки Brent уже к концу 2017 года. В пользу стабилизации и роста нефти говорит тот факт, что были достигнуты ряд договоренностей между ОПЕК (уровень соблюдения пакта очень высокий более 80%, данные за август) и отдельными странами, добывающими нефть, о сокращении добычи с целью регулирования цен на данный актив.

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– На днях Всемирный Банк представил независимую оценку казахстанской системы гарантирования депозитов. В частности, было отмечено, что в развитых финансовых системах фонды гарантирования депозитов зависят не от центральных банков, а от самих финансовых институтов. И для фининститутов, у которых риск выше, ставка должна быть больше, тогда как в Казахстане КФГД фондируется Нацбанком, который им, по сути, и владеет. В результате КФГД не может оценить риски рынка, у него недостаточно информации и времени, чтобы планировать возможные выплаты. Вы согласны с этим заявлением Всемирного Банка?

– КФГД гарантирует обязательства банков-участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе на сберегательных, текущих и карт-счетах), в случае принудительного прекращения деятельности банка по решению суда. На данный момент 32 банка являются участниками системы гарантирования депозитов.

Гарантия КФГД в законодательном порядке распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма государственной гарантии по депозитам в национальной валюте составляет 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – 5 млн тенге (в эквиваленте).

Основной целью системы обязательного гарантирования депозитов является обеспечение стабильности финансовой системы, в том числе обеспечение общественного доверия к банковской системе путем выплаты гарантийного возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банка-участника системы обязательного гарантирования депозитов.

Касательно оценки рисков КФГД и определение размера уплаты календарных взносов, у КФГД есть установленные для всех банков-участников Правила определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, в котором отражены механизмы определения размера ставки ежеквартальных календарных взносов, зависящих от показателей, характеризующие финансовую деятельность банка-участника, такие как адекватность капитала, качество активов, концентрацию активов, доходность, ликвидность.

В том числе и соблюдение банком-участником пруденциальных и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, включая минимальные резервные требования, установленных уполномоченным государственным органом, наличие санкций и ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным государственным органом к банку-участнику, его должностным лицам, крупным участникам и банковским холдингам, уровень присвоенного банку-участнику долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте (Standard&Poor’s/ Fitch) или долгосрочного рейтинга по депозитам в иностранной валюте (Moody’s). Смена председателя правления и/или совета директоров и/или изменения состава правления и/или совета директоров. Соблюдение банком-участником установленных организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, ставок вознаграждения по привлеченным депозитам физических лиц и привлечение банком-участником депозитов физических лиц посредством услуг агента.

По всем этим факторам считаем, что КФГД может в необходимой мере полностью определить степень риска и присвоить соответствующую ставку ежеквартального взноса банку-участнику системы гарантирования депозитов физических лиц.

– Не так давно Нурбанк запустил акцию по 25 розыгрышам. Расскажите, что это за акция и чем она интересна для вкладчиков и клиентов банка?

– Если быть точнее, мы запустили две юбилейные акции, в рамках которых разыгрываем 50 денежных призов каждый номиналом по 25 000 тенге. В рамках акции с компанией Vita, участницам необходимо приобрести воду Vita с акционной этикеткой, найти под крышкой промо-код и зарегистрировать его на промо-сайте банка. Вторую акцию мы запустили совместно с ХБК «Аксай нан». Специально для этого «Аксай нан» запустил линию булочек под названием «Нурбанковские». Здесь механизм акции тот же, только найти промо-код нужно под защитным полем и зарегистрировать его на промо-сайте. Акции интересны тем, что в них могут принять участие не только клиенты банка, но и все жители Алматы и Алматинской области. Кроме того, победитель первого розыгрыша может выиграть повторно приз в следующем розыгрыше по-другому промо-коду.

– Нурбанк является частым участником социальных проектов. Насколько я помню, на сегодняшний день уже несколько десятков детей из детских домов обучаются в рамках программы банка «Путевка в жизнь». Кроме того, банк один из первых 5 банков второго уровня начинает реализацию Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В чем особенность этих проектов и зачем частному банку такие социальные проекты?

– Способность частной компании реализовывать собственные социальные проекты свидетельствует о том, что компания надежна и прочна. Сейчас мы находимся в фазе роста и можем позволить себе подобные проекты. В проекте «Путевка в жизнь» в текущем году в нем принимает участие 27 человек. У нас уже есть один выпускник – Ерлан, он защитил диплом и сейчас работает в Нурбанке. Что касается Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Не секрет, что Нурбанк является активным проводником в реализации госпрограмм. Поэтому мы с радостью приняли участие в данной программе. Особенность программы в том, что участвовать в ней могут безработные, самозанятые, начинающие и действующие предприниматели. Процентная ставка по кредиту составляет всего 6% годовых, при недостаточности залогов предприниматель может воспользоваться гарантией Фонда «Даму». Программа пользуется спросом у казахстанцев, нами было уже профинансировано несколько проектов в городах Павлодар и Актобе. Радует то, что люди понимают и уже не боятся пользоваться подобными программами, ведь государственная поддержка в виде низкой процентной ставки важна для предпринимательства.

– В августе Нурбанк стал участником Программы жилищного строительства «Нурлы жер». Какие условия предлагаются клиентам банка и почему они выгоднее чем у других БВУ? В чем кроется изюминка?

– Программа жилищного строительства «Нурлы жер» – государственная программа, в рамках которой клиентам предоставляется возможность получить льготную ипотеку под 10% годовых, остальную часть субсидирует государство.

В рамках данной программы могут участвовать все банки второго уровня и условия ипотечных займов по Программе жилищного строительства «Нурлы жер» одинаковы для всех банков второго уровня в течение срока субсидирования ипотечных займов:

Что касается изюминки нашего Банка – это стабильность, надежность. Это важные показатели для любой организации в условиях рыночной экономики. В этом году наш Банк отметил свое 25-летие. Для нас важен каждый наш клиент, по возможности стараемся индивидуально подходить к потребностям клиента, постоянно повышаем качество предоставляемых банковских услуг и профессиональный уровень работников.