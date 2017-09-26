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«ЕНПФ тратит миллиарды на саморекламу»

26.09.2017 17:12   1089   0

Сотрудники ЕНПФ ежегодно проводят презентации на предприятиях и в организациях. По словам главы Фонда Нурбуби Наурызбаевой, в филиальной сети ЕНПФ работают 1 600 человек, из которых 40% — это люди, которые занимаются разъяснительной работой. Их главная задача — побудить человека делать своевременные и полные взносы.

Как сообщается, солидная часть бюджета уходит на размещение в СМИ и соцсетях материалов о фонде. Так, за первый квартал 2017 года в различных СМИ вышло 2 874 проплаченных публикаций.

На чем сэкономил ЕНПФ?

Как отмечается, в 2017 году расходы фонда уменьшились по сравнению с прошлыми годами. Запланированные на 2017 год затраты в размере 41 млрд тенге были сокращены почти на треть (примерно до 30 млрд тенге).

Урезание штата сотрудников, командировочных, сокращение арендных расходов — таковы главные направления оптимизации издержек пенсионного фонда.

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Согласно информации, озвученной на пресс-конференции по итогам полугода, экономия ЕНПФ выглядит так:

- на 30% (или на 419 млн тенге) сокращены расходы на аренду помещений,

- на 33% (до 12 млн тенге) сокращены услуги по доверительному управлению, 

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- на 36% урезаны командировочные (теперь расходы на командировки запланированы в объеме 118 млн тенге), 

- на 23% (или на 2,4 млрд тенге) сокращены расходы на оплату труда сотрудников. 

Таким образом, фонду удалось сэкономить 11,7 млрд тенге.

Одним мановением руки

«Легко, буквально одним мановением руки, взяли и сократили расходы почти на 12 млрд тенге, - прокомментировал Sputnik Казахстан экономист Рахим Ошакбаев. – То есть прошлые годы порядка 12 млрд тратились на какие-то бессмысленные, ненужные вещи, на зарплату своих, как выяснилось, неэффективных сотрудников. Это просто немыслимый объем раздутого штата и административных расходов, которые вообще никто не контролирует. Полная бесконтрольность».

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Экономист считает, что ЕНПФ – это бессмысленная организация, которая сама себе придумывает работу, чтобы оправдать огромный штат сотрудников.

Что реально делает ЕНПФ?

В штате фонда трудятся более 2 000  человек. И все они, согласно информации, размещенной на официальном сайте организации, занимаются заключением договоров о пенсионном обеспечении и бесплатными консультациями по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами.

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Как отметила управляющий директор АО "ЕНПФ" Тулегенова Жанара Корганбековна, все взносы от вкладчиков поступают на кастодиальный счет, который открыт в Национальном банке, и Нацбанк уже их инвестирует в ценные бумаги.

«А работа ЕНПФ заключается в том, что мы все учитываем и информируем: ведем учет пенсионных накоплений каждого вкладчика, начисляем инвестиционный доход, ведем портфельный учет», - пояснила она.

«То есть, функции ЕНПФ сводятся к рассылке выписок и заключению договоров. С таким же успехом этим может заниматься «Правительство для граждан».  ЕНПФ не отвечает ни за инвестирование, ни за сохранность денег, но огромные комиссионные с пенсионных денег казахстанцев оседают в фонде, и эти деньги почему-то называются собственными средствами ЕНПФ», - высказался Рахим Ошакбаев.

Экономист напомнил, что предыдущий глава ЕНПФ был задержан по подозрению в хищении 5 млрд тенге, которые Фонд получал по комиссионным вознаграждениям.

Однако, по мнению председателя Общественного совета при ЕНПФ Евгения Сейпульника, такой штат ЕНПФ на сегодня оправдан.

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«Две тысячи, может быть и звучит, как большая цифра, но когда к вам приходит бабушка 70 лет и 2-3 часа вопросы задает, ее же никто не выгонит. К тому же, в последнее время в ЕНПФ происходят изменения в лучшую сторону», - заметил Евгений Сейпульник.

«Я на определенную деятельность тоже смотрю с недоверием, но на сегодняшний момент не скажу, что они что-то неправильно делают. Они начали делать все правильно. Сейчас надо людям объяснить важность пенсионных отчислений. Сотрудники ЕНПФ простым языком рассказывают, чем они занимаются и, в принципе, у них получается привлекать людей», - отметил он.

Кроме того, председатель Общественного совета отметил, что сотрудники, проводящие презентации, до конца года выполнят свои функции и покинут ЕНПФ.

Стоит отметить, в 2017 году ЕНПФ запланировал провести 14 тысяч презентаций.

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Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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