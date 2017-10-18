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ЕНПФ вложил в банки Франции, Голландии и Канады более 138 млрд тенге

18.10.2017 12:01   2486   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

В сентябре 2017 года ЕНПФ открыл вклады в банках во Франции, Голландии и в Канаде. Инвестиционный доход ПА ЕНПФ за январь-сентябрь 2017 года составил 6,6%. По итогам сентября количество вкладчиков ЕНПФ увеличилось на 16,18 тыс. счетов, составив 10,121 млн счетов, из которых на 9,877 млн счетах имеются накопления.

За отчетный месяц накопления граждан Казахстана увеличились на 111,95 млрд тенге до 7,54 трлн тенге. Прирост пенсионных накоплений по большей части связан с пенсионными взносами, которые за сентябрь составили 61,2 млрд тенге, с начала года – 551,44 млрд тенге. Начисленный инвестиционный доход оказался немногим ниже пенсионных взносов, составив 494,47 млрд тенге за девять месяцев. Напомним, что инвестиционный доход за весь 2016 год составлял 531,0 млрд тенге.

При разбивке пенсионных счетов по регионам в трех филиалах ЕНПФ средняя сумма накоплений превышает один миллион тенге: Мангистауский областной филиал (1,49 млн тенге), Атырауский областной филиал (1,25 млн тенге) и филиал г. Астаны (1,01 млн тенге). Наименьшая средняя сумма накоплений в Южно-Казахстанском областном филиале – 500,03 тыс. тенге. Тем временем, 19,9% всех пенсионных накоплений приходится на филиал г. Алматы (1,5 трлн тенге). Средняя сумма накоплений по стране составляет 763,3 тыс. тенге на счет.   

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Таблица 1. Пенсионные накопления по регионам:

 Источник: ЕНПФ

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Пенсионные выплаты составили 161,58 млрд тенге с начала текущего года, данная сумма приведена с учетом 19,18 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 130,45 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2017 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7,545 трлн тенге. Таким образом, портфель ПА за сентябрь увеличился на 111,03 млрд тенге или 1,5%, с начала года – плюс 1,08 трлн тенге (+16,6%). Доля ГЦБ РК в структуре портфеля ПА ЕНПФ за месяц увеличилась с 41,76% до 43,27%. В частности, средства, инвестированные в ноты НБРК, выросли с 396,42 млрд тенге до 552,38 млрд тенге. Средства, инвестированные в банковский сектор Казахстана, за месяц уменьшились на 14,54 млрд тенге до 1,667 трлн тенге (сокращение с начала года на 237,56 млрд тенге). Облигации Международного банка Азербайджана была реклассифицированы как ГЦБ (76,35 млрд тенге). Тем временем, средства, инвестированные в государственные облигации США, уменьшились на 107,91 млрд тенге – с 698,44 млрд тенге до 590,53 млрд тенге за рассматриваемый месяц. Также в отчетном месяце было инвестировано 30 млрд тенге в облигации ЕБРР со сроком погашения в 2021 году. Депозит в «MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH» был частично изъят и снизился с 108 млрд тенге до 34,48 млрд тенге. Тем временем, в портфеле появились вклады в «RABOBANK NEDERLAND» (46,07 млрд тенге), в «Natixis (Capital Market) Paris» (33,11 млрд тенге) и в BANK OF MONTREAL (59,41 млрд тенге).

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Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ инвестированные в БВУ РК:

 

Источник: ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход за девять месяцев составил 462,19 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2016 года был равен 432,57 млрд тенге. Напомним, что чистый инвестиционный доход за весь 2016 год составил 472,44 млрд тенге. Национальная валюта за сентябрь 2017 года подешевела на 1,2% к доллару США, что также положительно отразилось на доходности части портфеля ПА, инвестированной в иностранной валюте. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 32,28 млрд тенге за январь-сентябрь 2017 года (9м16: 49,32 млрд тенге). По нашим подсчетам, доходность портфеля ПА ЕНПФ за период с начала года составила ~6,6% (месяцем ранее – 5,78%), тогда как инфляция в стране за январь-сентябрь 2017 года была равна 4,2%.  

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    394

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    51

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    84

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    295

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
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