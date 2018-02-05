Есжан Биртанов вошел в совет директоров Жилстройсбербанка

Есжан Биртанов вошел в состав совета директоров АО "Жилстройсбербанк". На новую должность был избран 31 января 2018 года.
Есжан Биртанов является братом министра здравоохранения РК Елжана Биртанова. До назначения занимал позицию председателя правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка».
Есжан Биртанов родился 1 июля 1975 года, закончил КазГУ имени аль-Фараби.
Трудовой стаж:
- заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК (18.10.2005-28.09.2012);
- председатель правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка» (28.09.2012-01.04.2014);
- и.о. советника председателя Национального Банка РК Департамента организационной работы, внешних и общественных связей (01.04.2014-24.06.2014);
- и.о. директора Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (03.04.2014-24.10.2014);
- директор Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК (24.10.2014-30.06.2015);
- председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (01.07.2015-11.01.2016);
- председатель правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка» (с 11.01.2016).