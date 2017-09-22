Ежегодно 20 млрд тенге будет уходить на перевод учебников на латиницу

С 2020-го по 2022 год в Казахстане ежегодно будет выделяться более 20 млрд тенге на перевод учебников и учебных программ на латинскую графику. Об этом в ответ на официальный запрос Today.kz сообщили в МОН РК.

«После перехода казахского языка на латинскую графику на 2020-2022 годы из местных бюджетов планируется выделять ежегодно по 20,73 млрд тенге для разработки и издания школьных учебников», - отметили в МОН РК.

В ведомстве также добавили, что с внедрением латинского алфавита содержание учебников и учебных программ не изменится, меняться будет только графика.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в следующем году начнется подготовка школьных учебников к переходу на латинскую графику.

Об этом глава государства заявил в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан». Он также подчеркнул, что для молодого поколения переход на латинский алфавит не составит большого труда.