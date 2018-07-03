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Финансовые технологии позволят сельскому населению получить доступ к финансам

03.07.2018 15:37   824   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Развитие финансовых технологий предоставит сельскому населению, которое в настоящее время лишено банковского обслуживания, доступ к финансам, сообщила директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» Асель Жанасова.

«В Казахстане меньше проникновение финансовых технологий. Нам все еще предстоит поработать. У нас очень большая страна, поэтому всего лишь 45% составляет проникновение банков в стране. Очень сложно банкам работать в сельской местности. То есть у 55% населения все еще нет доступа к финансовым услугам в настоящее время и мы видим большой потенциал. Посредством финансовых технологий мы можем предоставить доступ для всех граждан в любых регионах страны», - сказала она на форуме Astana Finance Days 3 июля.

Она отметила, что МФЦА провел исследование в странах Центральной Азии и увидел, что очень большое количество стартапов работает в сфере развития новых инструментов оплаты и b2b-стартапов.

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«Но в настоящее время у них нет доступа к инвестициям, у них нет поддержки со стороны государства. KPMG провели большое исследование о том, какова история успеха финтех-стартапов и вообще развитие экосистемы стартапов. Есть 4 основных момента, которые они определили: государственная поддержка, доступность инвестиций, третье – это доступность стартапов или количество стартапов, которые имеются в регионе, четвертое – регулирование», - сказала Асель Жанасова.

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По ее словам, действующий в рамках МФЦА финансовый регулятор может помочь и поддержать стартапы в сфере финансовых технологий.

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«В прошлом году в ноябре мы инициировали так называемую регуляторную песочницу, то есть мы работаем со стартапами, чтобы определить потребности, которые имеются у стартапов. Например, невозможно регулировать цифровой банкинг, используя Базель-3. Это невозможно, они никогда не смогут соответствовать, не смогут получить полную банковскую лицензию на основании этих принципов», - сказала она.

При этом Асель Жанасова отметила, что сейчас все больше регуляторов переходят на модель дерегулирования, принимая во внимание определенные исключения, и все те правила и нормы, согласно которым работает регуляторная «песочница».

«Говоря о государственной поддержке, мы решили с этого года начать акселерацию, и это не просто оказание местной поддержки, но мы привлекли менторов, партнеров, которые имеют опыт работы со стартапами по всему миру, доступ к различным инструментам инвестирования», - сказала она.

Асель Жанасова сообщила, что МФЦА привлекал стартапы из Нигерии, Швейцарии, Грузии, Украины и России. Таким образом, казахстанские стартаперы могут поучиться у своих зарубежных коллег.

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Фото: Euroroaming.ru

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