Финансовые технологии позволят сельскому населению получить доступ к финансам

Развитие финансовых технологий предоставит сельскому населению, которое в настоящее время лишено банковского обслуживания, доступ к финансам, сообщила директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» Асель Жанасова.
«В Казахстане меньше проникновение финансовых технологий. Нам все еще предстоит поработать. У нас очень большая страна, поэтому всего лишь 45% составляет проникновение банков в стране. Очень сложно банкам работать в сельской местности. То есть у 55% населения все еще нет доступа к финансовым услугам в настоящее время и мы видим большой потенциал. Посредством финансовых технологий мы можем предоставить доступ для всех граждан в любых регионах страны», - сказала она на форуме Astana Finance Days 3 июля.
Она отметила, что МФЦА провел исследование в странах Центральной Азии и увидел, что очень большое количество стартапов работает в сфере развития новых инструментов оплаты и b2b-стартапов.
«Но в настоящее время у них нет доступа к инвестициям, у них нет поддержки со стороны государства. KPMG провели большое исследование о том, какова история успеха финтех-стартапов и вообще развитие экосистемы стартапов. Есть 4 основных момента, которые они определили: государственная поддержка, доступность инвестиций, третье – это доступность стартапов или количество стартапов, которые имеются в регионе, четвертое – регулирование», - сказала Асель Жанасова.
В ближайшие десять лет на развитие инфраструктуры Азии потребуется $730 млрд
По ее словам, действующий в рамках МФЦА финансовый регулятор может помочь и поддержать стартапы в сфере финансовых технологий.
В ближайшие десять лет на развитие инфраструктуры Азии потребуется $730 млрд
$23 трлн планирует инвестировать АБР в инфраструктуру стран Азии
В июне прожиточный минимум казахстанцев заметно вырос
Михаил Васятин освобожден от должности заместителя председателя правления ДБ АО «Сбербанк»
Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 11 млрд тенге для финансирования строек
«В прошлом году в ноябре мы инициировали так называемую регуляторную песочницу, то есть мы работаем со стартапами, чтобы определить потребности, которые имеются у стартапов. Например, невозможно регулировать цифровой банкинг, используя Базель-3. Это невозможно, они никогда не смогут соответствовать, не смогут получить полную банковскую лицензию на основании этих принципов», - сказала она.
При этом Асель Жанасова отметила, что сейчас все больше регуляторов переходят на модель дерегулирования, принимая во внимание определенные исключения, и все те правила и нормы, согласно которым работает регуляторная «песочница».
«Говоря о государственной поддержке, мы решили с этого года начать акселерацию, и это не просто оказание местной поддержки, но мы привлекли менторов, партнеров, которые имеют опыт работы со стартапами по всему миру, доступ к различным инструментам инвестирования», - сказала она.
Асель Жанасова сообщила, что МФЦА привлекал стартапы из Нигерии, Швейцарии, Грузии, Украины и России. Таким образом, казахстанские стартаперы могут поучиться у своих зарубежных коллег.
$23 трлн планирует инвестировать АБР в инфраструктуру стран Азии
Фото: Euroroaming.ru