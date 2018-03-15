Fitch: Финпомощь казахстанским банкам может быть недостаточной для формирования резервов

Финансовая помощь банкам Казахстана по увеличению капитала по-прежнему может быть недостаточной для формирования необходимых провизий. В то же время оздоровление БВУ РК продолжалось в IV квартале 2017 года, говорится в докладе агентства Fitch.

«Казкоммерцбанк (ККБ) получил 65 млрд тенге дополнительного капитала от AlmexGroup, мажоритарного акционера Народного банка Казахстана. Евразийский банк, Цеснабанк, АТФ Банк и Банк ЦентрКредит получили долгосрочные и низкозатратные субординированные займы от Национального банка Казахстана на общую сумму 410 млрд тенге, в результате чего зафиксировали значительную прибыль по справедливой стоимости, которая была частично использована для создания резервов», - говорится в сообщении.

Как отмечается в отчете, в IV квартале 2017 года меньший по размеру Bank RBK, а затем в январе 2018 года его бывший филиал QazaqBanki (QB) допустили дефолт по депозитам. Впоследствии Bank RBK восстановил свою платежеспособность и ликвидность за счет реструктуризации долга и вливаний в капитал со его акционеров, а также Нацбанка. Однако будущее QazaqBanki остается неясным.

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«Увеличение капитала ККБ и RBK было основной причиной, по которой коэффициент основного капитала банковского сектора вырос с 15% на конец III квартала 2017 года до 17% от активов, взвешенных с учетом риска, на конец 2017 года, в то время как прибыль от переоценки справедливой стоимости в поддерживаемых банках была частично нивелирована значительными расходами на обесценение кредитов. Коэффициент совокупного капитала увеличился с 16% до 22% частично из-за того, что банки включили субординированные займы, полученные от Нацбанка, в капитал второго уровня по номинальной, а не справедливой стоимости», - полагают аналитики агентства.

Нацбанк РК планирует, что банки будут использовать увеличенный капитал для создания дополнительных провизий и уменьшения регулятивного капитала до конца 2022 года. Однако Fitch полагает, что предоставленная финансовая помощь по увеличению капитала по-прежнему может быть недостаточной для формирования необходимых провизий банками, указывается в сообщении.

Объем неработающих кредитов снизился с 16% на конец III квартала 2017 года до 12% от общего объема кредитов в банковском секторе на конец 2017 года, главным образом в результате списания кредитов ККБ. Без учета KKБ объем неработающих кредитов снизился c 12% до 8%, хотя банки до сих пор не признают проблемы, связанные с качеством активов, а объем потенциально рискованных кредитов остается высоким у многих заемщиков, подчеркивает Fitch.

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Также годовой показатель доходности на средний собственный капитал по банковскому сектору составил 15% в IV квартале 2017 года по сравнению с годовым убытком в 44% от среднего капитала в III квартале 2017 года.

«Объем кредитов по банковскому сектору снизился на 5%, а депозитов на 3% в IV квартале 2017 года. С поправкой на изменение обменного курса и единовременные расходы, корпоративные кредиты, не связанные с РЕПО, выросли на 5%, а розничные кредиты на скромные 2%, чему способствовали более низкие процентные ставки. В то же время неторговое финансирование клиентов в скорректированных условиях сократилось на 2,5%, а розничные депозиты выросли всего на 1,5%. Ликвидность продолжила расти в большинстве банков и составила 44% от обязательств банковского сектора на конец 2017 года (42% на конец III квартала 2017 года)», - отмечает Fitch.