Фонд «Даму» досрочно погасил выплаты по займу АБР

Фонд «Даму» осуществил частичное досрочное погашение суммы основного долга в размере $50 млн по 3 траншу займа Азиатского Банка Развития (АБР), привлеченного в 2015 году в размере $228 млн для реализации Инвестиционной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Казахстане через БВУ, сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, АО «Delta Bank» являлся одним из участников 3 транша займа АБР, но, к сожалению, в 2017 году лишился лицензии по решению Нацбанка и потерял возможность исполнять принятые перед Фондом «Даму» обязательства по займу АБР.

В этой связи, с целью повышения финансовой устойчивости Фонда «Даму», снижения долговой нагрузки, уменьшения валютных, процентных и других рисков, Фондом «Даму» было принято решение и осуществлено частичное досрочное погашение суммы основного долга по 3 траншу займа АБР в размере выданного АО «Delta Bank» кредита за счет собственных средств.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в июле 2017 года Фонд «Даму» произвел аналогичное погашение по обязательствам АО «Казинвестбанк», который также был участником указанного транша, но в процессе реализации займа лишился своей лицензии.

Дистанционное обслуживание в ЖССБК: какие возможности есть у вкладчиков

Стоит отметить, Фонд «Даму» и АБР эффективно сотрудничают в рамках поддержки и развития МСБ в Казахстане с 2011 года, за это время Фонд «Даму» обеспечил привлечение заимствования в экономику от АБР на общую сумму $700 млн.

Займы АБР привлеченные с 2011 – 2015 годы уже полностью освоены. Финансирование заемщиков не предусматривало отраслевых ограничений и в результате на 1 декабря 2017 годабыло поддержано 2 113 проектов на сумму 214,1 млрд тенге, количество поддержанных рабочих мест составляет 4 860 единиц.

Напомним, в августе 2016 года Фонд «Даму» своевременно погасил в АБР 1 транш в сумме 22,2 млрд тенге, погашение займа АБР по второму и третьему траншампланируетсясосуществить своевременно в установленные АБР сроки.

В настоящее время за счет нового займа АБР привлеченного в 2017 году осуществляется активное кредитование микро, малого и среднего предпринимательства.