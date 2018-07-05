Фонд Шелкового пути планирует инвестировать в Казахстан $2 млрд

Фонд Шелкового пути подтвердил намерение инвестировать в Казахстан около $2 млрд в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты, сказал сегодня на пресс-конференции управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

По его данным, Фонд Шелкового пути занимается реализацией инициативы «Один пояс – один путь» с капитализацией $40 млрд.



Ранее на церемонии официального открытия Международного финансового Центра «Астана» с участием главы государства Нурсултана Назарбаева президент Фонда Шелкового пути Ван Ян Чжи сообщил, что «это первая инвестиция, которая была сделана Фондом Шелкового пути в данную инициативу» (Биржа МФЦА – «Къ»).

«Мы верим, что сотрудничество между нашим Фондом и МФЦА, а также с биржей МФЦА будет вносить свой вклад в реализацию экономической политики Республики Казахстан «Нурлы жол». Данное сотрудничество является важным для обеих стран. Мы надеемся, что обе стороны воспользуются этой возможностью для создания более глубокого и более сильного сотрудничества», - резюмировал президент Фонда Шелкового пути.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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