Фондовый рынок Казахстана: каким он был и что ждать в будущем?

По словам всех опрошенных Къ экспертов на рынке ценных бумаг, уходящий год был достаточно успешен для этого сектора финансов. За 11 месяцев индекс KASE вырос более чем на 50%, рост показали все секторы биржи – акций, облигаций, денежный рынок и ГЦБ. Финансисты поделились своим видением того, что ждать от фондового рынка Казахстана в 2018 году.

Каким, на ваш взгляд, был 2017 год для рынка ценных бумаг Казахстана? Какие ключевые события произошли в этом году?

Тимур ТУРЛОВ, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

2017 год прошел для фондового рынка Казахстана на мажорной ноте. В целом индекс KASE прибавил примерно 56% и теперь колеблется около уровней 2008 года. Из важных событий можно выделить следующие. В уходящем году Национальный банк трижды снизил базовую ставку, и теперь она составляет 10,25%. Повышение мировых цен на медь и нефть способствовало удорожанию отдельных бумаг в составе индекса и поддерживало фондовый рынок Казахстана в целом. Банк Астаны провел IPO на Казахстанской фондовой бирже. С момента размещения акции банка прибавили около 12%. Также прошло несколько дополнительных размещений (SPO) бумаг казахстанских компаний на разных биржах. Банк Астаны разместился на Московской бирже, «БАСТ» провела допэмиссию на KASE и в Санкт-Петербурге, АЗМ также разместился на бирже СПб.

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Кроме того, компании радовали инвесторов преимущественно позитивными финансовыми результатами и дивидендами. Как это часто происходит, оптимистичные ожидания побуждали инвесторов проявлять интерес к бумагам в преддверии публикаций, и оптимизм чаще всего оказывался оправдан. Произошло изменение расклада сил в банковском секторе, где главным акционером Казкоммерцбанка стал Народный банк, а иностранных акционеров Банка ЦентрКредит сменили казахстанские инвесторы. Все это происходило на фоне роста экономики, который за январь – ноябрь составил 3,9 против 0,8% в аналогичном периоде прошлого года, по данным Комитета по статистики МНЭ.

Ольга ЭМ, заместитель директора департамента по развитию бизнеса АО «Казкоммерц Секьюритиз»

2017 год был для фондового рынка Казахстана сверхпозитивным, практически все акции выросли с начала года. А знаковыми, я считаю, были достаточно крупные сделки слияний в банковском сегменте. Ну и, конечно же, новость о выкупе акций АО «РД «КазМунайГаз», АО «НК «КазМунайГаз» в декабре 2017 года.

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Мурат ТЕМИРХАНОВ, член правления АО Halyk Finance

На первый взгляд 2017 год для рынка ценных бумаг Казахстана выдался довольно позитивным, так как практически все показатели демонстрировали положительную динамику.

За январь – ноябрь 2017 года объем торгов на рынке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,26 трлн тенге.

Основной рост продемонстрировал рынок долговых бумаг, в частности казахстанских ГЦБ, объем торгов вырос более чем в 3 раза за год, до 1,9 трлн тенге. Стремительный рост в данном секторе в основном мы связываем с проведенной сделкой по выкупу ККБ Народным банком в июле (1 трлн тенге в результате погашения БТА Банком задолженности перед ККБ с помощью правительственной помощи был направлен в государственные ценные бумаги Министерства финансов РК), а также общей активностью НБ РК по поглощению излишней ликвидности банковской системы с помощью краткосрочных нот.

Рост на рынке корпоративных облигаций (+150% за 11 месяцев, до 1,05 трлн тенге) был связан в первую очередь со сделками во второй половине текущего года по оздоровлению финансовой системы – выкуп субординированных облигаций регулятором (Евразийский банк, БЦК, Цеснабанк, АТФБанк, Bank RBK). Также в течение года были осуществлены новые выпуски облигаций квазигосударственных организаций – БРК, НК «КМГ», «Самрук-Энерго», КТЖ, в основном для целей рефинансирования существующих долговых обязательств в условиях благоприятных ставок на рынке.

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На рынке акций объем торгов вырос за год в 1,5 раза, до 261 млрд тенге, торги проводились в основном на вторичном рынке (97%). Капитализация рынка акций на KASE выросла за год на 19%, в основном за счет роста стоимости акций компаний. Лидерами по росту цен в 2017 году стали акции KAZ Minerals (рост более чем в 2 раза с начала года), РД «КМГ» и Народный банк (более чем в 1,5 раза с начала года). Индекс КАSЕ в целом с начала года вырос на 57%, достигнув 2132 п.

Однако даже несмотря на относительную активизацию на рынке ЦБ, которая произошла при активном участии государства, доля данного сектора в общем объеме торгов на KASE небольшая – всего чуть более 2%.

В частности, в течение года было проведено лишь одно первичное размещение акций Банка Астаны. Также в состав индекса КАSЕ входит всего 7 эмитентов акций (к примеру, в индексе Московской биржи 50 наиболее ликвидных и крупных эмитентов, Лондонской – более 100 эмитентов), что в целом отражает существующую проблему дефицита надежных инструментов для инвестирования. В свете этих проблем ключевым событием 2017 года может считаться решение о планируемом делистинге акций РД «КМГ», что еще более сузит представительность индекса фондовой биржи и усугубит дефицит ликвидных долевых инструментов.

Павел АФАНАСЬЕВ, директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана

Собственно, в текущем году все секции рынка KASE оказались, как говорится в биржевых сводках, в зеленой зоне, за исключением вторичного рынка государственных ценных бумаг (по ряду причин данный сегмент стабильно низкоактивен в последние годы). Количество членов биржи за год снизилось на два, и, насколько я помню, вслед за лишением соответствующих лицензий на проведение банковских операций членство на KASE потеряли Казинвестбанк и Delta Bank. Как бы то ни было, на активности торгов, как вы понимаете, это не сказалось. Вообще, событий в 2017 году в экономике Казахстана было достаточно, как хороших, так и не очень. Однако я вынужден констатировать, что в 2018 год по большинству экономических показателей, в том числе биржевого рынка, мы переходим на достаточно оптимистичной ноте. Одним из ключевых вопросов, который волнует биржевиков, является то, в каком виде начнет свою работу МФЦА. Полагаю, ответ на данный вопрос мы узнаем достаточно скоро.

Каким, по вашему мнению, будет 2018 год для РЦБ РК? Какие важные события ожидаются?

Тимур ТУРЛОВ, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Мы полагаем, что позитивный тренд продолжится и в 2018 году. Нефтяное ралли сменится стабильностью и поступательным ростом на фоне повышения добычи и транспортировки углеводородного сырья Казахстаном. Ожидаются дальнейший подъем экономики (по прогнозу Всемирного банка, в 2018 году рост составит 3,7%, в 2019-м – 4%) и увеличение прибылей компаний, что также будет способствовать продолжению роста фондового рынка, увеличению выплат дивидендов по голубым фишкам.

Мы также ожидаем повышения ликвидности за счет создания биржи МФЦА и новых IPO. Во II квартале 2018 года планируется приватизация ряда компаний холдинга «Самрук-Казына», отчего на фондовом рынке РК появятся новые публичные компании. Планы правительства по приватизации предполагают, что в новом году состоятся первичные размещения таких компаний, как НК «КазМунайГаз», Air Astana, «Казпочта», «Самрук-Энерго» и другие. Мы ожидаем снижения уровня инфляции, что сделает цены более стабильными, а рост экономики более устойчивым.

Ольга ЭМ, заместитель директора департамента по развитию бизнеса АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Создание международного финансового центра в Астане может повлиять на активность по выводу новых эмитентов на фондовый рынок. Вероятно IPO крупных национальных компаний, таких как АО «НАК «Казатомпром» и АО «НК «КазМунайГаз».

Мурат ТЕМИРХАНОВ, член правления АО Halyk Finance

Основные надежды относительно перспектив рынка ценных бумаг РК в 2018 году будут, скорее всего, связаны с началом активной работы МФЦА. Однако все будет зависеть от эффективности исполнения всех объявленных планов и от распределения сфер влияния между действующей фондовой биржей КАSЕ и новой площадкой МФЦА. Показательными будут размещения акций наиболее перспективных компаний, назначенных правительством для выхода на IPO, насколько оперативно они смогут осуществить IPO, какая доля будет передана миноритарным инвесторам, насколько будет высок спрос на их инструменты среди местных и иностранных инвесторов.

В данный момент на фондовой бирже наблюдается дефицит привлекательных эмитентов, ценные бумаги которых представляют интерес для инвесторов, а уход РД «КМГ» еще более усугубит данную ситуацию и приведет к снижению ликвидности на рынке. В данный момент неизвестно, насколько успешным окажется проект МФЦА, и в любом случае потребуется значительное количество времени для того, чтобы торговая площадка заработала в проектном режиме.