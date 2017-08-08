Фондовый рынок США: cезон отпусков после сезона отчетов

Цитата дня

Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать.

Нурсултан Назарбаев

президент Республики Казахстан