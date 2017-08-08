Фондовый рынок США: cезон отпусков после сезона отчетов

Сильные финансовые показатели Apple окончательно закрепляют общий положительный результат, продемонстрированный американскими корпорациями в ходе сезона отчетов. Август – период отпусков, и до начала сентября можно ждать снижения объемов торгов на биржах США.
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