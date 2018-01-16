Фондовый рынок США: мощный старт - шесть дней роста подряд!

Такой серии в начале года у S&P 500 не было свыше 50 лет. За первые дни индекс поднялся более чем на 2,5%. Начинающийся 12 января сезон отчетов обещает стать еще одним драйвером роста для акций.

Содержание:

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