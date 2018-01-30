Фондовый рынок США: Набор высоты продолжается

За последние две недели индекс S&P500 прибавил еще около 2%. Основным драйвером роста для него стали квартальные отчеты. Финансовые результаты представили более 100 компаний, и 75% из них отчитались лучше ожиданий. Выручка повышается более чем на 7,5%, прибыль увеличивается почти на 12%.

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