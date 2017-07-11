Валюта нал
USD 326.20 326.90
RUB 5.42 5.44
EUR 370.70 372.50
Валюта бирж
USD/KZT
327.56
+0.003%
EUR/KZT
373.25
+0.009%
RUB/KZT
5.47
-0.011%
EUR/USD
373.25
+0.009%
EUR/CHF
373.25
+0.009%
EUR/JPY
373.25
+0.009%
GBP/USD
423.24
-0.002%
USD/CHF
327.56
+0.003%
USD/JPY
327.56
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
327.56 373.25 5.47
+0.003% +0.009% -0.011%
Рынки
Нефть Brent
48.43
+0.000%
Нефть WTI
46.1
+0.013%
Золото
1221.1
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.010%
Жилье Астана
965
+0.009%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
48.43 46.1 1221.1
+0.000% +0.013% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Фондовый рынок США: в ожидании сезона отчетов

11.07.2017 17:41   1347   0

За три прошедшие недели S&P500 почти не изменился. При этом финансовый сектор прибавил около 2,5%, а технологический примерно столько же потерял. 14 июля стартует сезон квартальных отчетов, он придаст положительный импульс рынку. 

Содержание:

Фондовый рынок США: Трамп работает, мировые центробанки меняют политику

Российский рынок: летнее затишье

Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках

Биржевой Казахстан: успей заработать на сырьевых активах!

Инвестидея: Albemarle Corp.

Акции для активного трейдинга

Для консервативных инвесторов

Обзор венчурных инвестиций 

Кто идет на IPO

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы оцениваете проведение выставки ЭКСПО в Казахстане?
  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны

  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире
    216

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты
    122

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств
    533

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны
    242

Цифра дня
>500
млрд тенге
намерен выделить Нацбанк РК на оздоровление банковского сектора
Цитата дня
Россия и США – две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений.
Дональд Трамп
Президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное