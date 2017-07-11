Фондовый рынок США: в ожидании сезона отчетов

За три прошедшие недели S&P500 почти не изменился. При этом финансовый сектор прибавил около 2,5%, а технологический примерно столько же потерял. 14 июля стартует сезон квартальных отчетов, он придаст положительный импульс рынку.
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