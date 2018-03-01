Фондовый рынок: выступление нового главы ФРС всколыхнуло рынки

В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
1. Конечно, да
37
2. Да, но ненадолго
123
3. Нет, ничего не изменится
204
4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
260
5. Наоборот, увеличится
35
Цифра дня
1 трлн
тенге
будет инвестировано на внедрение 52 ВИЭ в Казахстане
Цитата дня
«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода»
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