ForteBank признан «Трансформатором года 2017»

В Астане прошла пятая международная конференция «Kazakhstan Growth Forum K17». Эта площадка традиционно собирает глав различных компаний, организаций и руководителей госсектора. Участники конференции активно обсуждали инновации, четвертую промышленную революцию, зависимость Казахстана от нефти и российской экономики, а также перспективы развития нашей страны.

После конференции состоялось торжественное вручение наград лауреатам премии «Трансформатор года 2017». Премии получили 9 компаний, внесших самый активный вклад в трансформацию казахстанского рынка и корпоративной культуры.

ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса. ForteBank, завершив работу по объединению трех банков (Альянс Банка, Темiрбанка и ForteBank), стал активно работать над разработкой технологичных и современных продуктов, мобильного и интернет-банкинга и продолжил работу по трансформации, имевшейся на момент слияния филиальной сети в оптимизированную современную сеть отделений нового формата по всей стране.

«ForteBank прошел уникальный трансформационный путь и сегодня является современным универсальным банком, уверенно входящим в число лидеров рынка. Мы признательны за оказанное внимание и будем продолжать работать над повышением качества обслуживания и предоставлением современных финансовых услуг», - прокомментировал награждение председатель правления ForteBank Магжан Ауэзов

Общая информация о банке

АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 8 300 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 500 специалистов.