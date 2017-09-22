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Галим Хусаинов назначен председателем правления АО «Банк ЦентрКредит»

22.09.2017 17:34   1599   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Известный экономист Галим Хусаинов был назначен председателем правления АО "Банк ЦентрКредит". Соответствующее решение было принято сегодня на собрании совета директоров, сообщает пресс-служба банка.

Главой АО «Банк ЦентрКредит» избран Галим Хусаинов.  К своим обязанностям на новом посту г-н Хусаинов приступит с 23 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее, прежний председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Владислав Ли принял решение завершить свою деятельность и подал соответствующее заявление.

В связи с этим сегодня на собрании совета директоров председателем правления банка был назначен Галим Хусаинов.

Галим Хусаинов в 2005 году окончил экономический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского с отличием, имеет степень MBA, завершает обучение по программе ACCA.

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Г-н Хусаинов начал свою трудовую деятельность в ООО «Омск-Полимер», позже в 2009 году продолжил свою профессиональную деятельность в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам в АО СП «Заречное». С 2011 года по настоящее время работает в команде председателя совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова.

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С мая текущего года г-н Хусаинов осуществлял деятельность в Банке ЦентрКредит в качестве управляющего директора-члена правления.

"За минувшие полгода Галим смог вникнуть во все ключевые и приоритетные вопросы в банке, и у него сложилось ясное представление о необходимых шагах по реализации стратегии развития БЦК. Его лидерские качества, смелость и взвешенность в принятии решений, умение правильно прогнозировать тенденции, а также реноме порядочного и благочестивого гражданина позволяют мне с уверенностью рекомендовать его в качестве кандидата на позицию председателя правления БЦК", - отметил председатель совета директоров и основной акционер Банка ЦентрКредит Бахытбек Байсеитов в своем выступлении на собрании.

Что касается Владислава Ли, он сконцентрируется на вопросах сотрудничества БЦК с государственными органами и Национальным банком РК, а также на вопросах мониторинга исполнения стратегии развития БЦК, координации службы комплаенс и внутреннего аудита, сообщает пресс-служба. Кроме того, г-н Ли продолжит принимать активное участие в деятельности комитетов при совете директоров и налаживать эффективный диалог с ключевыми клиентами банка.

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