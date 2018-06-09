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Газопровод «Сарыарка» могут построить за счет пенсий граждан РК

09.06.2018 10:45   1190   2 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Национальный банк Казахстана рассматривает возможность финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка» за счет инвестиций АО «Единый пенсионный накопительный фонд» . Об этом рассказал начальник управления департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Нургазин на Общественном совете при ЕНПФ.  

По словам спикера, в настоящее время рассматривается возможность инвестирования в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на рыночных условиях для финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка».  

«К нам обратился холдинг «Байтерек» с просьбой рассмотреть возможность инвестирования облигаций АО «АстанаГаз КМГ». Эта компания является принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук-Қазына» и Национальной управляющей компании «Байтерек». Пока рано говорить об условиях, переговоры на начальном этапе, но если мы купим облигации под рыночные проценты, то деньги пойдут на газификацию», - рассказал подробности начальник управления департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Нургазин. 

Куда Нацбанк инвестирует пенсионные накопления казахстанцев?...
На Общественном совете при ЕНПФ начальник управления департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Нургазин рассказал, о том...

Национальный банк планирует получить гарантию на облигации от учредителей. «Ввиду социальной значимости и стратегического характера проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» к финансированию привлечены такие финансовые институты как АО «Банк Развития Казахстана» и Евразийский Банк Развития», - объяснил представитель НБ РК. 

Куда Нацбанк инвестирует пенсионные накопления казахстанцев?

При этом спикер пояснил, что размещать накопления пенсионеров НБ будет только по рыночным условиям.  

 

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от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
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