Газопровод «Сарыарка» могут построить за счет пенсий граждан РК

Национальный банк Казахстана рассматривает возможность финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка» за счет инвестиций АО «Единый пенсионный накопительный фонд» . Об этом рассказал начальник управления департамента монетарных операций НБ РК Нуржан Нургазин на Общественном совете при ЕНПФ.

По словам спикера, в настоящее время рассматривается возможность инвестирования в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на рыночных условиях для финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

«К нам обратился холдинг «Байтерек» с просьбой рассмотреть возможность инвестирования облигаций АО «АстанаГаз КМГ». Эта компания является принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук-Қазына» и Национальной управляющей компании «Байтерек». Пока рано говорить об условиях, переговоры на начальном этапе, но если мы купим облигации под рыночные проценты, то деньги пойдут на газификацию», - рассказал подробности начальник управления департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Нургазин.

Национальный банк планирует получить гарантию на облигации от учредителей. «Ввиду социальной значимости и стратегического характера проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» к финансированию привлечены такие финансовые институты как АО «Банк Развития Казахстана» и Евразийский Банк Развития», - объяснил представитель НБ РК.

Куда Нацбанк инвестирует пенсионные накопления казахстанцев?

При этом спикер пояснил, что размещать накопления пенсионеров НБ будет только по рыночным условиям.