Где выгодно рефинансировать кредит?

Рефинансирование – достаточно молодой продукт на казахстанском рынке потребкредитования. Тем не менее, услуга уже пользуется достаточно большим спросом. Мы решили выяснить – что представляет из себя рефинансирование, на что стоит обратить внимание при выборе данного продукта, и главное, в каком банке выгоднее рефинансировать кредит.

Данная услуга дает возможность уменьшить кредитную нагрузку заемщика и, тем самым, сохранить хорошую кредитную историю в дальнейшем. Рефинансирование или перекредитование потребительских кредитов – процедура получения кредита для погашения задолженности по другому займу на других условиях. Иными словами, это новый кредит на погашение старого, но уже на выходных и удобных для клиента ставках и сроках погашения.

Заемщик может рефинансировать свои долговые обязательства исходя из задач оптимизации долговой политики. В экономически развитых странах рефинансирование является общепринятой формой управления ипотечным заемщиком своих обязательств. На рынке ценных бумаг рефинансированием является выпуск новых ценных бумаг для замещения и/или погашения ценных бумаг более старых выпусков. Обычно новые бумаги выпускаются с более низким процентом или с другим сроком погашения.

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Рефинансирование необходимо для того, чтобы снизить ежемесячную долговую нагрузку на заемщика и помочь своевременно выплачивать сумму долга на подходящих ему условиях. Популярность рефинансирования в Казахстане в последние годы обусловлена нестабильным курсом нацвалюты и снижением реальных доходов населения. Рассмотрим, в каких случаях выгодно рефинансировать кредит:

– Когда кредит в иностранной валюте. Девальвационные процессы последних лет привели к тому, что сумма кредита, выданная в долларах США, выросла в несколько раз в расчете к тенге. В некоторых случаях долговая нагрузка на заемщика стала непомерной. Здесь рефинансирование рассматривается как один из выходов из данной ситуации.

– Когда банки снижают ставки кредитования. Обычно рефинансируют кредиты на внушительную сумму на долгий срок. К примеру, при благоприятной экономической ситуации в стране банки могут снизить процентные ставки кредитов, здесь заемщику будет выгоднее закрыть старый кредит с высокими ставками и обменять его на новый, со сниженными ставками.

– Когда нужно уменьшить кредитную нагрузку. Бывают ситуации, когда доходы заемщика сокращаются по непредвиденным обстоятельствам. В этом случае рефинансирование с продлением срока и, соответственно, со снижением ежемесячной платы кредита может действительно помочь.

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– Когда нужно консолидировать кредиты. Рефинансирование позволяет не только выбрать лучшие условия, но и объединить уже имеющиеся кредиты заемщика в один, что позволит консолидировать финансовые потоки клиента.

– Когда нужно оптимизировать кредит. Оптимизация предполагает сокращение величины регулярного платежа или снижение срочности долга.

– Когда нужно снизить процентный риск. Рефинансирование позволяет перейти от фиксированной к плавающей процентной ставке и наоборот, в зависимости от рыночной конъюнктуры в стране на данный момент.

– Когда необходим льготный период. Изменения временного профиля погашения при рефинансировании, включая введение льготного периода, предполагает снижение текущего долгового бремени.

Услуги перекредитования сегодня предлагают большинство ведущих БВУ Казахстана. При выборе продукта банка необходимо обратить внимание на несколько важных моментов:

1. Ставка кредитования:

Процентная ставка кредитования определяет ежемесячные платежи по кредиту и общую сумму переплаты. Ставки банков второго уровня, предлагаемые сегодня на рынке, сильно разняться.

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АО «Нурбанк» предлагает выгодные условия кредитования на финансовом рынке по программе внутреннего и внешнего рефинансирования к продукту «Беззалоговый» с возможностью рефинансирования кредита в любом банке второго уровня, а также с возможностью получить дополнительную сумму займа на потребительские цели. Банк предлагает одну из минимальных ставок вознаграждения по продукту на рынке кредитования – от 18% годовых (ГЭСВ от 19,6% годовых). Низкую ставку по программам рефинансирования относительно рыночных предлагают также ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Евразийский Банк». А к примеру, в АО «Казкоммрцбанк» годовая эффективная ставка вознаграждения предлагается на уровне 25%.

2. Максимальная сумма кредитования.

Рефинансирование кредитов на маленькую сумму неоправданно, так как никакой выгоды в данной ситуации заемщик не получит. Поэтому стоит обратить внимание, какую сумму банк готов рефинансировать. Максимальная сумма предлагаемых сегодня продуктов рефинансирования беззалогового кредитования находятся на уровне 5 млн тенге, который предлагают ряд банков. Среди них – Нурбанк, Казкоммерцбанк, Народный банк Казахстана и т.д.

3. Срок рефинансирования.

Для снижения кредитной нагрузки важен срок рефинансирования займов. Для примера, в АО «Народный банк Казахстана» срок кредитования по продуктам рефинансирования беззалогового кредитования составляет 48 месяцев, в АТФБанке и Нурбанке срок кредитования по данному продукту возможен до 60 месяцев. По займам ипотечного кредитования срок рефинансирования несколько длиннее, достигает 15 лет.

4. Комиссии.

Важное значение для заемщиков имеет наличие комиссий по продукту. Иногда выгода по процентной ставке может быть перекрыта скрытыми комиссиями по оформлению и ведению кредита.

По данному пункту у продукта АО «Нурбанк» есть преимущество: отсутствие комиссии за рассмотрение, за организацию займа, а также отсутствие иных скрытых комиссий. При этом досрочное погашение кредита в банке допускается без моратория, без штрафов и без ограничений по сумме досрочного погашения. А комиссия за организацию банка в 6% будет взыматься лишь в том случае, если сумма нового кредита будет превышать рефинансируемую сумму займа.

В Казкоммерцбанке комиссия за организацию кредита составляет 7%. В Банк ЦентрКредит за рассмотрение кредита взымается фиксированная комиссия в 5 тыс. тенге, за оформление кредита и оценку обеспечения комиссия взымается согласно тарифам банка. В некоторых банках комиссии могут достигать до 10% от суммы кредита.

Подводя итоги, по предлагаемым на рынке Казахстана программам внутреннего и внешнего рефинансирования можно выделить АО «Нурбанк». Учитывая выгодные условия по всем вышеизложенным параметрам, АО «Нурбанк» рефинансировал свыше 3 000 заемщиков на сегодняшний день.