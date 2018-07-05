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Глава ЕБРР: МФЦА станет одним из основных финансовых хабов программы «Один пояс – один путь»

05.07.2018 12:35   956   2 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР) Сума Чакрабарти считает международный финансовый центр «Астана» одним из основных финансовых хабов программы «Один пояс – один путь» в ближайшем будущем.

«МФЦА может стать одним из основных финансовых хабов проекта «Один пояс – один путь», центр также будет способствовать привлечению международных инвесторов для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов», - сказал Чакрабарти в ходе церемонии открытия финцентра в столице Казахстана 5 июля.

Он напомнил, что после подписания меморандума о взаимопонимании между центром и ЕБРР в 2016 году, последний поддержал введение «зеленого» финансирования в рамках МФЦА и помог разработать валютные правила для биржи центра.

«Развитие МФЦА играет важную роль в реализации общих реформ страны. Центр поспособствует направлению иностранных инвестиций в Казахстан, простимулирует рост, восстановит новые стандарты корпоративного управления, передаст опыт. Также центр будет играть важнейшую роль в приватизации крупных первоклассных компаний, что является одной из ключевых задач в стране», - добавил президент ЕБРР.

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Он также отметил, что территория МФЦА регулируется английским правом и подлежит к рассмотрению международного арбитража, которые вполне подходит как для страны, так и для региона.

«Центр будет играть важнейшую роль в приватизации крупных компаний, что является одним из ключевых задач проводимых в стране реформ, я уверен, что развитие МФЦА будет способствовать созданию конкурентоспособного, эффективного и прозрачного финансового рынка в Республике Казахстан, Центральной Азии, а также во всем регионе», - заключил Чакрабарти.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    1

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    4

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    3

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    4

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