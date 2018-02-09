Глава Казахстана: «Финансировать строительство госжилья должны банки»

Сегодня в ходе расширенного заседания Правительства РК Нурсултан Назарбаев заявил, что строительство государственного жилья должны финансировать банки второго уровня.

«В течение двух лет государство выделило 550 миллиардов тенге на строительство жилья. Прямое финансирование строительства, которым занимаются акимы. В кризисные годы, когда мы делали Дорожные карты, надо было выручать - это было правильно. Но теперь надо переходить на использование рыночных механизмов этих денег. Финансировать строительство должны банки, а правительство, Нацбанк, акимы создавать условия для удешевления стоимости жилья», - отметил глава государства.

Президент убежден, что при такой схеме будет контроль за бюджетными деньгами - банки отвечают за эти деньги, возвращают и отчитываются перед правительством.

«Не потому, что мы не доверяем акимам, под акимами там есть целые куча людей. Всегда сыграет качество и всегда есть воровство», - заключил Нурсултан Назарбаев.