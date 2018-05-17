Глава КГД: Казахстан намерен довести налоговые поступления в бюджет до 25% к ВВП в ближайшие 7 лет

Председатель комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев сообщил, что его ведомством прорабатывается вопрос о доведении налоговых поступлений в бюджет республики до уровня 25% от ВВП до 2025 года.

«Мы отрабатываем вопрос о том, чтобы дойти к 2025 году снова дойти до 25% за счет модернизации системы и за счет снижения теневой экономики», - сказал Тенгебаев в рамках панельной сессии Астанинского экономического форума 17 мая.

Он напомнил, что такого уровня налоговые поступления в Казахстане уже достигали в 2011-12 годах, ныне же они опустились до 16,8% к ВВП.

«Я вижу возможность повысить налоговые поступления без повышения налоговой нагрузки двумя путями: за счет снижения теневой экономики – первое, и, наверное, нужно будет проработать вопрос по тем льготам, которые у нас сегодня имеются. Потому что количество льгот и сумма, которая недопоступает в бюджет из-за этих льгот, эффективность этих льгот требуют как минимум очень глубокого, хорошего анализа», - пояснил глава КГД.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН